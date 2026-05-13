Una tecnológica inglesa busca 100 ingenieros para un centro de IA en Argentina

La tecnológica británica Beyond, principal socio de Google Cloud en Europa, anunció este miércoles una inversión en Argentina que implica la contratación de 100 ingenieros calificados en los próximos 12 meses. Los profesionales trabajarán en un centro global de servicios («delivery center») que la empresa instalará en el país. Aunque no se especificaron la ubicación ni el monto del proyecto, se estima que en seis meses el centro funcione a plena capacidad.

Beyond, que adoptó su nombre actual en abril tras denominarse anteriormente Qodea, ya designó a la exdirectiva de Avaya María de la Paz Fernández como CEO para Argentina.

Según fuentes, el centro ubicado en Buenos Aires brindará soporte a proyectos tanto del sector privado como del público. La empresa cuenta con iniciativas similares en Rumania y Filipinas.

La expansión de Beyond incluye su reciente desembarco en Estados Unidos, donde buscó un lugar que, por huso horario, pueda dar soporte a ese país y a Europa del Este. Evaluaron opciones en EE.UU., México, Colombia y Argentina, resultando elegida la capital argentina.

En un comunicado, la compañía explicó que la inversión responde al creciente impulso en transformación cloud e inteligencia artificial, que demanda capacidades de ingeniería escalables y de alta calidad. “Argentina se ha convertido en un destino clave para satisfacer esta demanda, impulsada por su economía del conocimiento en expansión y su profunda reserva de talento”, señalaron.

Según Beyond, el sector tecnológico representa aproximadamente el 53% de las exportaciones totales de servicios argentinas y emplea a alrededor de 285.000 profesionales. “Buenos Aires es ampliamente reconocida como el centro tecnológico líder de América Latina, con una rica base de talentos en ingeniería de software y experiencia en la nube”, agregaron.

Alan Paton, director ejecutivo de Beyond, afirmó que la inversión refleja “la magnitud de la oportunidad en Argentina y el papel fundamental del talento de ingeniería de primer nivel para ofrecer soluciones innovadoras en la nube e IA”. Además, destacó que “Argentina ofrece una combinación única de capacidad técnica y mentalidad global, lo que la convierte en una elección natural para nuestra continua expansión internacional. Esperamos que cerca del 20% de nuestra fuerza laboral global esté basada en Argentina dentro de los próximos tres años”.

El centro brindará soporte en las áreas clave de Beyond, incluyendo modernización de infraestructuras y aplicaciones, operaciones de seguridad, inteligencia artificial y activación de datos, transformación digital del lugar de trabajo y plataformas de experiencia del cliente.