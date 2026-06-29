Una técnica óptica permite conocer el sexo de los pollitos y evitar la muerte de millones de ellos

Una técnica óptica no invasiva que utiliza la luz para revelar el contenido oculto de los huevos de gallina podría permitir identificar el sexo de los pollitos antes de su nacimiento, lo que contribuiría a frenar la práctica de sacrificar a millones de ellos al nacer si son machos.

Un estudio publicado por la revista Newton, liderado por el Politécnico de Milán (Roma), señala que la luz que penetra la cáscara intacta de un huevo de ave se refleja en múltiples ocasiones. Los fotones pueden recorrer hasta dos metros dentro del diminuto interior de un huevo de cuatro centímetros.

Las técnicas de espectroscopia óptica, que permiten analizar de forma no invasiva las propiedades físicas, químicas o estructurales de una muestra mediante la luz, se han utilizado tradicionalmente en medicina o en estudios agrícolas como la medición de la calidad de frutas y madera.

Al aplicar esta tecnología a la estructura de los huevos de gallina, los investigadores lograron determinar el sexo del embrión en desarrollo, evaluar la calidad interna del huevo e identificar si estos han sido fecundados.

Aunque estas técnicas basadas en la luz ya se habían empleado para estudiar propiedades de los huevos, «la compleja manera en que la luz se propaga a través del huevo ha sido en gran medida ignorada», explicó Lennard van den Tweel, de la empresa de tecnología de incubación HatchTech B.V. y uno de los firmantes del estudio.

Este fenómeno, hasta ahora inobservado, permitiría investigar el contenido del huevo de forma no invasiva durante el desarrollo embrionario en huevos fecundados e incubados, aportando una solución ética al problema del sacrificio selectivo de los pollitos machos, añadió el investigador.

### Una matanza innecesaria

Dado que los pollitos machos no ponen huevos y no crecen lo suficientemente rápido como para ser rentables, cada año se sacrifican más de 300 millones de ellos poco después de nacer, solo en incubadoras europeas, según indica la revista.

Para analizar las propiedades ópticas todavía desconocidas de los huevos de gallina, los científicos midieron el tiempo que tardan las partículas de luz, o fotones, en las longitudes de onda del espectro visible e infrarrojo cercano, al atravesar huevos enteros.

El equipo examinó el papel de la cáscara como una esfera integradora que atrapa los fotones dentro de su espacio cerrado, y estudió el comportamiento de la luz al atravesar las cáscaras antes de la incubación y durante los primeros ocho días de desarrollo embrionario.

Los investigadores planean además profundizar en cómo varían estos efectos lumínicos durante el proceso completo de desarrollo del embrión de gallina, así como en las propiedades ópticas de cada componente del huevo.

Agencia EFE

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