«Una película de Minecraft»: el elenco completo presentó el largometraje en conferencia de prensa

En medio de su gira de prensa realizada previo al estreno de «Una película de Minecraft», el elenco del film se presentó en México para una conferencia de prensa.

Foto: (Warner Bros)

Este jueves 3 de abril llegó a los cines «Una película de Minecraft», una nueva cinta que está protagonizada por Jason Momoa y Jack Black, contando también con la participación especial de Emma Myres. La película es un live action sobre el famoso videojuego que sigue cautivando a generaciones. Y, fue justamente de eso y varios detalles de cómo fue llevar a la vida lo que se puede atravesar en el juego, hablaron los protagonistas de esta producción.

Mediante una conferencia de prensa realizada en México tuvo acceso de forma virtual, los actores se presentaron con total simpatía y diversión para hablar de su trabajo que ya podes ver en cines.

La conferencia de prensa de «Una película de Minecraft»

Presentados por Cristina y Bobby Kraft, los actores de «Una película de Minecraft» comenzaron contando cómo, teniendo en cuenta que el juego de Minecraft no tiene una narrativa lineal, llega una película que no arruinará la esencia del juego. Asimismo, también confesaron por qué se llama «una película de Minecraft» y no «La película de Minecraft». Por otro lado, también respondieron si es necesario, si o si, jugar el juego para disfrutar la película.

«La verdad es que si, algo que es muy excelente acerca del juego es que cuando lo juegas, no hay historia. Es como un mundo totalmente abierto, así que como jugador, cuando juegas puedes traerle tu propia y especial narrativa. Y esa es una de las razones por las cuales decidimos llamarla «Una película de Minecraft»», comenzó explicando Jared Hess, el director. Luego, agregó: «Desde que el juego salió, cada jugador de cualquier parte del mundo, ellos trajeron su propia historia a lo que juegan, al igual que su propia imaginación y cuando estábamos creando la película, queríamos hacer lo mismo trayendo todo lo que amamos del juego». En ese sentido, después de explicar el arduo trabajo para lograrlo, el director enfatizó: «Nos divertimos mucho haciendo la película».

Una vez que el director explicó detalles del detrás de escena, quien tomó el micrófono fue Jason Momoa. El actor respondió todo lo que se debe saber de su personaje, Garrett, «El hombre de la Basura» Garrison, antes de ver el film. “Él está atrapado en 1989”, explica Momoa. “Es un gran fan de sí mismo, pero no tiene audiencia. Se considera un lobo solitario, pero en realidad es un perdedor”. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Garrison descubre el valor de la amistad y el compañerismo. “A través de su viaje con Sebastián, encuentra un poco de su corazón y su lugar en el mundo”. Momoa también destacó la libertad creativa que el director Jared Hess les brindó en el set. “Jared nos animó a improvisar y a añadir nuestro propio toque a cada escena”.

Sebastian Eugene Hansen, por otro lado, fue consultado sobre qué fue lo que más le gustó de interpretar a Henry en la película. “Henry es muy cercano a mí”, expresa Sebastian. “Me identifico con su entusiasmo por los videojuegos, ya que he jugado videojuegos desde que tengo memoria”. Por su parte, Hansen también describe la experiencia de Henry en el mundo de Minecraft como surrealista y emocionante. “Fue increíble ver cómo cobraba vida el mundo del juego, con todos los detalles y escenarios”, cerró el actor entusiasmado.

En lo que respecta a Emma Myres, quien interpreta a Natalie, encargada de cuidar a su hermano menor en el mundo de Minecraft, ella contó qué es lo que se debe saber de su personaje, así como con qué se identifica con ella. “Me identifico mucho con Natalie”, comparte Myers. “Yo también tengo dos hermanos pequeños, y ella se convierte en su guardiana, tratando de ser una figura materna y una hermana genial al mismo tiempo”. Myers describe a Natalie como una persona fuerte y decidida, pero también vulnerable. “Su aventura en el Overworld la ayuda a relajarse y a encontrar un equilibrio entre ser protectora y ser divertida”

“Don es una superviviente”, explica Daniel Brooks, quien le da vida a Don, un personaje con muchas facetas que solo busca sobrevivir. “Ella está tratando de encontrar su lugar en el mundo, como todos nosotros”. Brooks destaca el optimismo y la positividad de Don, a pesar de las dificultades que enfrenta. “Ella no tiene todo resuelto, pero siempre está tratando de ver el lado bueno de las cosas”. Brooks también reflexionó sobre la relevancia de la película para el público adulto. “Ser adulto es difícil, y Don nos recuerda que todos estamos tratando de sobrevivir y encontrar nuestro camino”.

Obvio que, en esta conferencia de prensa, también quien tomó el micrófono fue Jack Black, con su característico humor y energía. El actor le da vida a Steve, un personaje que siempre se siente fuera de lugar en el mundo real. En ese sentido, el actor contó qué tiene que conocer la audiencia de su personaje y qué es «un maestro del cubo». “Steve es un excéntrico, un artista frustrado que no encaja en la sociedad”, describe Black. “Tiene un trabajo que odia porque es repetitivo y aburrido, y anhela estar en las minas, donde puede vivir aventuras”. Black también reflexionó sobre el mensaje de la película. “Es sobre la amistad, sobre personas que se encuentran y se apoyan mutuamente”, afirma. “Steve escapa de la realidad, como muchos de nosotros queremos hacer, pero encuentra en la amistad la fuerza para enfrentar el mundo real”.

Y así es cómo los actores compartieron un largo rato con la audiencia contando de sus personajes, los cuales ya se pueden conocer más a fondo en la pantalla grande.

Sinopsis oficial de «Una película de Minecraft»

¡Bienvenido al mundo de Minecraft, donde la creatividad no solo te ayuda a crear, es esencial para la supervivencia! Cuatro inadaptados—Garrett “El Hombre de la Basura” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) y Dawn (Brooks)—se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente son transportados a través de un misterioso portal al Overworld: una extraña tierra cuadrada que prospera con la imaginación. Para regresar a casa, tendrán que dominar este mundo (y también protegerlo de cosas malignas como Piglins y Zombies) mientras embarcan en una mágica aventura con un inesperado y experto artesano, Steve (Black). Juntos, su aventura desafiará a los cinco a ser valientes y reconectarse con las cualidades que hacen que cada uno de ellos sea creativamente único… las mismas habilidades que necesitan para prosperar de nuevo en el mundo real.