Una pelea de tránsito terminó con un conductor atacando a palazos un colectivo en Constitución: «¡Nos llenaste de vidrios!»

Un conductor atacó a palazos un colectivo de la línea 60 tras un altercado de tránsito ocurrido cerca de la estación Constitución el sábado por la mañana. El agresor, de nacionalidad venezolana, fue detenido en el lugar ante los reclamos e insultos de los pasajeros.

El episodio fue registrado en video por los propios pasajeros mientras la unidad permanecía detenida a un costado de la calle. Aunque no se conocen detalles previos del incidente, las imágenes muestran al hombre acercándose rápidamente con un palo para golpear una ventana lateral del colectivo. Se observan al menos cuatro impactos, mientras los pasajeros, afectados por los vidrios rotos, lo insultan y le exigen que detenga la agresión.

El video, de poco más de un minuto de duración, refleja la tensión y el asombro dentro del vehículo. Una mujer le grita al agresor: «¿Qué te pasa, hijo de puta?». También se ve cómo el hombre regresa hacia su automóvil, que estaba detenido a pocos metros del colectivo, y se observan varias ventanas rotas y abolladuras en la carrocería.

Posteriormente, el video muestra al hombre sin el palo, rodeado por dos policías que lo custodian frente a su auto. Efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron en el lugar y procedieron a su detención. Según informó el sitio Periodismo Móvil, las autoridades constataron que el conductor circulaba con la licencia vencida y sin seguro obligatorio para el vehículo.

Durante su arresto, el hombre intentó justificar su actitud y, frente a los reclamos de los pasajeros que se habían bajado del colectivo, preguntó: «¿Qué querés, que me deje chocar?». Sin embargo, le respondieron: «¡Vos lo encerraste! Le venís a romper el colectivo y estábamos nosotros adentro» y agregaron: «¡Nos llenaste de vidrios, enfermo!».

El hombre quedó a disposición de la Justicia y no se reportaron heridos a raíz del incidente. El colectivo, por su parte, presentó múltiples daños visibles en la carrocería y vidrios rotos, como constataron los pasajeros y se observa en los registros audiovisuales.