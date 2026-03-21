Una oficial de policía renunció luego de ser descubierta vendiendo contenido para adultos de fetiches de pie

Una oficial de policía del estado de Florida, Estados Unidos, tuvo que renunciar a su cargo luego de que una investigación revelara que tenía un perfil en una plataforma para adultos, donde vendía fotos y videos de contenido fetichista de pies en los que aparecía con su uniforme.

Brandi Tenlen, ex agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO), ganó cerca de 6.000 dólares durante los 16 meses que estuvo activa en el sitio Feet Finder, una plataforma diseñada específicamente para la compra y venta de fotos y videos de pies.

Según la investigación de Asuntos Internos, que comenzó en julio de 2025 tras la denuncia de otro oficial, y a la que accedió el medio WPBF, Tenlen se mostraba en poses eróticas con lencería o su uniforme de artes marciales.

En un video títulado «Quitándome las botas olorosas», la ex oficial con 21 años de servicio se muestra con uniforme y pregunta si pueden adivinar su profesión, mientras se quita las botas y agita las esposas.

En otra publicación, títulada «¿No es la vida una patada en la cabeza?», llevaba puesto su uniforme megro de karate, patea repetidamente a un hombre en la cara y la entrepierna, y luego utiliza sus pies para masajear dichas zonas.

«Las acciones de la agente Brandi Tenlen fueron identificadas, investigadas a fondo y consideradas como claras violaciones de las políticas y procedimientos de nuestra agencia», sostuvo un vocero del PBSO.

Vendía contenido para adultos de fetiches de pie en horario laboral

Los investigadores decubrieron que Tenlen administraba su perfil en la plataforma para adultos incluso en horario de trabajo y que, tras ser negada su solicitud de vacaciones, pidió licencia por enfermedad para grabar contenido sexual.

Además, durante la investigación, varios oficiales indicaron que Tenlen hablaba abiertamente de su trabajo paralelo, mostraba los vídeos a sus compañeros y que se sintieron incómodos al hablar del tema.

En una declaración jurada, Tenlen reconoció haber creado y gestionado la cuenta, haber ganado dinero con ella y no haber solicitado la aprobación requerida para trabajos externos. También admitió haber eliminado la cuenta y su contenido tras ser notificada de la investigación.

Asuntos Internos concluyó que había evidencia suficiente para sustentar múltiples violaciones a las políticas del departamento, entre ellas: conducta impropia, mal uso de licencias por enfermedad, empleo externo no autorizado y apariencia indebida en redes sociales.