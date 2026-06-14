Una mujer y dos niños quedaron atrapados debajo de un camión: el impactante video del accidente

Una mujer y dos niños fueron arrollados por un camión articulado de 18 ruedas mientras cruzaban una avenida para dirigirse a la escuela en Jersey City, una ciudad del condado de Hudson, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Según informó CBS News, el accidente ocurrió alrededor de las 8:45 de la mañana del 10 de junio en la intersección de las avenidas Ocean y Wilkinson, y fue registrado por cámaras de tránsito.

En las imágenes, compartidas en redes sociales, se observa que el camión estaba detenido a mitad de cuadra cuando la mujer y los dos niños comenzaron a cruzar. En ese momento, el vehículo avanzó y los atropelló.

Un testigo describió a CBS News que “el camión se aproximaba cuando los niños estaban cruzando la calle”. Otra mujer que presenció el hecho relató que “la madre se puso de pie con sangre en el pelo”, que “la niña gritaba” y que “el niño estaba atrapado en la rueda”.

“Lo que escuché fue el grito de la oficial de tránsito, un grito que te hace poner de pie”, declaró una testigo, quien agregó que estaba en su casa cuando oyó los gritos.

El alcalde de Jersey City, James Solomon, quien asumió el cargo en enero, expresó su consternación por este suceso, calificándolo como una “tragedia desgarradora”. “Mis pensamientos están con la familia y con todas las personas afectadas por este hecho. Como padre, estoy desconsolado”, afirmó en un comunicado citado por CBS News.

Oficiales de policía acordonaron el área con cinta de seguridad mientras el camión permanecía detenido en la calzada. La mujer y los dos menores fueron trasladados de urgencia a un hospital; su estado de salud se mantiene reservado y no se difundieron sus identidades para preservar su privacidad, según informó el medio estadounidense.

Por su parte, el conductor del camión quedó a disposición de las autoridades mientras se lleva adelante la investigación del incidente.