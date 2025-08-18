Una mujer sentía dolores en el estómago y le extrajeron 55 pilas AA y AAA

En Irlanda los médicos extrajeron 55 pilas del intestino y el estómago de una mujer después de que se las tragó en un aparente acto de autolesión deliberada. El caso data de 2022 y ha vuelto a viralizarse.

La mujer, de 66 años, fue tratada en el Hospital Universitario de St. Vincent en Dublín después de ingerir un «número desconocido» inicialmente de pilas, según un informe del caso, publicado en el Irish Medical Journal.

Una radiografía reveló una multitud de pilas en su abdomen, aunque afortunadamente ninguna parecía estar obstruyendo su tracto gastrointestinal (GI) y ninguna batería mostraba signos de daño estructural.

Inicialmente, el equipo de tratamiento adoptó un enfoque «conservador», lo que significa que observaron al paciente de cerca para ver si y cuántas baterías pasarían a través del tracto gastrointestinal por su cuenta, informa Science Alert.

Durante un período de una semana, pasó cinco pilas AA, pero las radiografías tomadas durante las siguientes tres semanas mostraron que la gran mayoría de las pilas no habían podido seguir avanzando por su cuerpo. En ese momento, el paciente estaba experimentando dolor abdominal difuso.

Luego, la mujer se sometió a una laparotomía, en la que los cirujanos hicieron una incisión para acceder a su cavidad abdominal. Descubrieron que el estómago, empujado hacia abajo por el peso de las baterías, se había distendido y estirado hacia el área sobre el hueso púbico.

Así sacaron las pilas

Luego, el equipo hizo un pequeño orificio en el estómago y extrajo 46 baterías del órgano; estos incluían pilas AA y AAA.

Cuatro baterías adicionales, atascadas en el colon, fueron «ordeñadas» en el recto y extraídas por el ano; esto elevó el número total de baterías ingeridas a 55.

Luego, una última exploración de rayos X confirmó que el tracto GI de la mujer estaba oficialmente libre de pilas y ella tuvo una «recuperación sin incidentes».

«Hasta donde sabemos, este caso representa la mayor cantidad reportada de baterías ingeridas en un solo momento», escribieron los médicos en su informe del caso, indica Science Alert.

La mayoría de los casos de ingestión de pilas publicados en revistas médicas describen instancias en las que un niño ha tragado pilas pequeñas tipo botón, señala el informe.

«La ingestión deliberada de múltiples pilas AA grandes como forma de autolesión deliberada es una presentación inusual», informaron los médicos .

En estos casos más comunes de ingestión de pilas pediátricas, las pilas a veces pueden atravesar el cuerpo de un niño sin causar daño. Pero si se atascan en la garganta, pueden causar lesiones graves e incluso potencialmente mortales, según Benioff Children’s Hospitals de la UCSF, dice Science Alert.

CORRIENTE ELÉCTRICA

Esto se debe a que la saliva activa una corriente eléctrica en las baterías atrapadas, lo que desencadena una reacción química que quema el esófago y puede provocar daños severos en los tejidos y sangrado.

Tragar baterías cilíndricas más grandes también puede presentar estos peligros, así como el riesgo de fugas químicas de las baterías y la obstrucción del tracto GI, informó Live Science anteriormente.

«El potencial de las baterías cilíndricas para provocar emergencias quirúrgicas agudas no debe subestimarse», afirma el informe del caso .