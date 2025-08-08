Una mujer perdió el control de su auto y chocó contra un árbol en Resistencia

Un siniestro vial ocurrido este viernes por la tarde en la intersección de avenida Ávalos y calle San Juan dejó como saldo daños materiales, pero sin personas lesionadas. El hecho fue protagonizado por un automóvil Volkswagen Fox conducido por una mujer de 49 años.

El incidente se registró alrededor de las 14:00, cuando la conductora perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un árbol del cantero central. Según informó, sufrió una descompensación que le impidió maniobrar correctamente.

En el lugar trabajó personal policial y de tránsito, quienes confirmaron que no fue necesario trasladar a la conductora a un centro de salud.