Una mujer murió al fallar el paracaídas cuando saltó de una avioneta en Miramar

Una mujer de 52 años murió este domingo en la localidad de Miramar cuando falló el paracaídas que debía amortiguar la caída al saltar de una avioneta.

El hecho, informó el portal 0223, sucedió alrededor de las 14 en el aeroclub ubicado a la altura del kilómetro 5,5 de la ruta 77. La víctima, identificada como Rosana Mabel Back, era oriunda de Misiones y, según se desprende de sus redes sociales, no era la primera vez que practicaba paracaidismo.

Back se arrojó desde una avioneta pero al no funcionar el sistema de paracaídas cayó violentamente contra el césped, perdiendo la vida en el acto.

La víctima participaba de una jornada de saltos con conocidos y era integrante de la Asociación civil paracaidismo de Mar del Plata.

Tras el accidente, efectivos de la Policía arribaron al lugar y constataron que Back se encontraba sin vida. Como consecuencia, dispusieron el secuestro del arnés y la mochila de paracaídas que llevaba para ser peritados en las próximas horas.

Fuentes consultadas por el diario La Capital de Mar del Plata indicaron que el equipo que empleaba la mujer era suyo y habría presentado un desperfecto que hizo que no se abriera. “El cuerpo estaba en la zona del camino Los Jazmines, en inmediaciones del aeródromo”, señalaron al medio marplatense.

En el caso interviene el fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11, quien ordenó realizar la autopsia el próximo lunes.

El comunicado del aeroclub

Horas después de la tragedia, el aeroclub emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde lamentó el accidente y se desligó de la actividad de paracaidismo que se desarrollaba en el predio.

«El Aero club Miramar lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido en las inmediaciones del aeródromo de Miramar en el día de la fecha, en el que perdió la vida una paracaidista. Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, allegados y compañeros de actividad», escribieron.

Asimismo, destacaron que «el Aero club Miramar no tiene relación alguna con la actividad de paracaidismo que se desarrolla dentro del predio provincial del aeródromo de Miramar».