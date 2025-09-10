Una mujer intentó estacionar su camioneta, perdió el control y terminó chocando contra un supermercado

Según indicaron testigos del accidente, hubo una falla con la caja automática del vehículo. La mujer, en estado de shock, recibió atención médica pero no hubo graves heridos.



A primera hora de la mañana de este martes, una mujer incrustó su camioneta en un supermercado, situado en la intersección de Mendoza y Donado, en la zona oeste de Rosario, Santa Fe, y ocasionó daños visibles en el frente del local como consecuencia del incidente.

El hecho se produjo cerca de las 9:30, cuando una mujer, en maniobras para estacionar su Ford Ranger en una de las dársenas del garaje al aire libre del comercio, llamado La Gallega, perdió el control del vehículo y embistió la pared del comercio.

De acuerdo con información recabada por distintos medios locales, la conductora se encontraba acomodando su camioneta en uno de los espacios de estacionamiento cuando un error en el manejo de la caja automática terminó con el vehículo avanzando sin detenerse hasta impactar contra la estructura del supermercado.

Según la versión preliminar recolectada por testigos, el vehículo se habría desplazado por sí solo porque la conductora creyó que estaba en punto neutro, aunque en realidad la transmisión seguía activada. Así fue como la Ford Ranger avanzó de manera inesperada y colisionó a pocos metros del ingreso principal del establecimiento.

El impacto comprometió parte del frente del local y generó daños materiales considerables. Desde la calle, resultaba posible observar uno de los pasillos internos a través de los daños en la pared, además de algunos vidrios superiores que se fracturaron ante la fuerza del choque.

La violencia del golpe llamó la atención de comerciantes y vecinos que, alertados por el estruendo, presenciaron las consecuencias minutos después. Entre ellos, Néstor, titular del puesto de diario próximo a La Gallega, relató a un móvil de El Tres: “La señora tenía caja automática. Pasó de largo. Era muy temprano y afortunadamente no había circulación de gente”.

El accidente, al producirse poco después del horario de apertura, con escaso movimiento tanto en la vereda como en el interior del supermercado, no tuvo clientes, empleados o peatones que resultaran lesionados.

Tras el incidente, la conductora, que se encontraba visiblemente alterada, recibió atención médica por parte de personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) en el lugar. En estado de shock, permaneció unos minutos asistida y, posteriormente, abandonó el sitio acompañada por un familiar, indicaron medios locales.

Nadie resultó herido por el choque, que solo dejó secuelas materiales en el frente y parte de las instalaciones del supermercado.