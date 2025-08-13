Una mujer enmarcó la piel tatuada de su esposo tras su repentina muerte: «El resultado fue increíble»

Más de 30 millones de personas vieron el video que Angelica Radevski compartió en su cuenta de TikTok. La enfermera de 35 años, oriunda de Wheeling, Virginia Occidental, sufrió la repentina pérdida de su esposo y padre de su hijo de 10 años, y decidió homenajearlo de una manera muy particular.

«TJ Radevski era y sigue siendo el fan número uno de los Pittsburgh Steelers; así que cuando murió, nuestro hijo decidió conservar este tatuaje, su favorito, para siempre», reveló a través del posteo que se viralizó, junto a las imágenes del resultado.

En familia, Angelica Radevski con su esposo y su hijo en sus últimas vacaciones juntos. (Fotos: Instagram @therealafmom)

«No es una réplica: es el tatuaje real de mi esposo. Su piel, su cabello, las arrugas que solía trazar cuando nos acostábamos, y de los más de 70 tatuajes que él tenía, este es el que más significa», expresó.

Y luego interpeló a sus más de 110.000 seguidores: «No solo recibimos cenizas, recibimos algo que aún podemos tocar, preservado por Save My Ink Forever, la única compañía en el mundo que hace esto. ¿Harían esto por alguien a quien aman?».

«Salvar su tinta para siempre»: el tatuaje enmarcado de forma póstuma genera polémica en las redes

A raíz de las repercusiones en las redes sociales, Radevski brindó una exclusiva a la revista People donde contó su historia de amor. Ella y su marido fueron amigos durante más de una década antes de convertirse en pareja.

La pareja: Angela y TJ Radevski estaban juntos hace más de una década. (Fotos: Instagram @therealafmom)

«Trabajé durante diez años en un restaurante que era de mi futuro suegro, así nos conocimos», reveló. Ella tenía 25 y él 45, y aunque en un principio hubo prejuicios mutuos por los 20 años de diferencia de edad, cuando empezaron a charlar se dieron cuenta de que compartían muchos sueños.

«Su vitalidad arrolladora y su personalidad hizo que nuestros proyectos estuviesen siempre en sintonía», indicó. Se casaron en 2021, y juntos tuvieron a su hijo Preston, que ahora tiene 10 años.

«Era el tipo de persona que si lo veías incluso solo una vez en el supermercado o en el gimnasio, te dejaba la impresión de ser una persona cariñosa y feliz”, aseguró Radevski.

@realangelicavibes Everyone’s asking how we preserved my husband’s tattoo… This is just one piece of the story, but there is so much more to tell. But I want you to know how we did this, and why it mattered so much. #tattoostorytime #grieftok #viralstory #preservedtattoo #widowstrong #storytime2025 #angelicavibes #realafmom #healinginpublic #steelers ♬ original sound – Angelica | Real AF Sports Mom

Siempre le gustaron los tatuajes, y todos tenían significados emotivos y espirituales. «Eran 70 tatuajes desde el cuello hasta los pies, cada uno representaba una parte de su vida; era como una terapia y su sanación», detalló.

Una vez le comentó que había oído una «loca historia» sobre alguien que había mandado a encuadrar un tatuaje después del fallecimiento de una persona, y a su marido le pareció «una idea genial».

TJ Radevski era entrenador físico, y murió a los 55 años en marzo de 2025, de forma repentina. La causa del deceso no se hizo pública hasta el momento.

«Cómo logré preservar un tatuaje de mi esposo después de su muerte»: el video de Angela Radevski

Tras el funeral de su esposo, Radevski se comunicó con la compañía Save My Ink Forever, (Salva mi tinta para siempre) y le explicaron los tres pasos a seguir si deseaba que enmarcaran alguno de los tatuajes de su difunto marido.

«Mi hijo Preston supo de inmediato cuál elegir», reveló. «Yo marqué con un marcador el tatuaje de los Steelers que tenía en su brazo derecho, luego la casa funeraria extrajo la piel, la colocó en un kit de conservación a Ohaio, y la envió por correo antes de la cremación», detalló.

Angelica Radevski y su hijo Preston mostraron el resultado del marco con la piel tatuada. (Fotos: Instagram @therealafmom)

Después de 90 días, la empresa se puso en contacto. «Cuando nos lo entregaron, me quedé impactada por los resultados, que fueron increíbles, y fue una grata sorpresa», aseguró.

«Muchas cosas se sintieron mejor al instante, me ayudó de maneras que no sabía que necesitaba, y no puedo expresar lo que significó este viaje hasta ahora para mí, para mi hijo, para nuestra familia, para nuestros amigos; sentimos que ahora él realmente está en casa», continuó.

Tal como mostró en las fotografías, la piel está protegida detrás de un vidrio enmarcado, con cristal UV de calidad de museo. Sus posteos tuvieron opiniones divididas, entre quienes se sorprendían de que la opción existiese, y algunos detractores.

La foto que compartió del resultado. (Fotos: Instagram @therealafmom)

«Sólo porque no es lo que querés o imaginás para tu duelo, no tienen por qué hacernos sentir mal por ello; a nosotros nos ayuda a sanar y eso hay que respetarlo», arremetió contra los haters..

«Lo sentimos mucho aquí, espiritual y energéticamente. Esta es la pieza que realmente necesitábamos. Cuando queremos saber que está aquí, podemos sostener el marco, y es mucho más que una simple imagen», sentenció Radevski.

Además enfrentó serios problemas económicos tras la repentina partida de su esposo, quien no tenía seguro de vida. «Tuvimos una carga financiera extrema», comentó.

«Dada la difusión que tuvo nuestra historia quiero aprovechar para decirle a las parejas que en vez de planear una boda durante un año, empecemos a normalizar también planificar que nuestro compañero de vida sufra lo menos posible si ocurre una tragedia», reflexionó.

«Hay que estar preparado, no solo financieramente, sino expresar tu voluntad y lo que deseas para cuando yo no estés, porque eventualmente alguien deberá tomar esas decisiones en un momento de tremenda vulnerabilidad», argumentó.