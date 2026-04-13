Una mentira que lleva 130 años: el famoso licor Curazao azul no es azul

El licor Curazao, reconocido por su característico color azul y como ingrediente principal en cócteles emblemáticos como el Blue Lagoon o el Blue Hawaii, en realidad no es azul de forma natural, sino que su tonalidad responde a una estrategia de marketing.

Esta bebida, un triple seco elaborado a partir de la cáscara de naranja, se produce en la isla neerlandesa de Curazao, que cuenta con 185 mil habitantes y es el país más pequeño en haberse clasificado para la Copa Mundial de Fútbol. Para lograr su famoso color, se le añade un colorante que evoca el tono azul de las aguas caribeñas que rodean la isla, conocida por sus playas paradisíacas.

“La mayoría de la gente lo conoce como Curazao azul, pero el licor original jamás fue azul; era transparente. Por eso, estrictamente hablando, nunca se llamó Curazao azul. Sin embargo, sí tenemos una versión azul que inspira al resto del mundo”, explica Genesis Riley, guía en la destilería Senior, la fábrica que produce el Curazao local.

“El azul es el más popular porque representa el mar Caribe que nos rodea. Se volvió sumamente popular en toda la región, llegó a Europa y allí comenzaron a producirse todas las demás variantes”, añade.

Una naranja muy especial

Debido a que la bebida lleva el nombre de un país, no ha sido posible patentarla, razón por la cual existen múltiples Curazao producidos en distintas partes del mundo, muchos de ellos con el mismo distintivo color azul.

El licor alcanzó gran popularidad en la década de 1970, impulsado en parte por la película Blue Hawaii (1961), protagonizada por Elvis Presley.

Fundada en 1896, la destilería Senior comercializa la bebida con el mismo sabor en otros cuatro colores —transparente, rojo, verde y amarillo— aunque sin el mismo éxito que la versión azul.

El Curazao producido en la isla se elabora a partir de las cáscaras de la naranja Laraha, una variedad que solo existe en Curazao. Este fruto es resultado de una mutación que sufrió durante siglos, tras haber sido introducidas naranjas desde Valencia, España, por los colonizadores. Debido a la escasez de agua y la presencia de sal, la fruta se volvió incomible y actualmente solo se cultiva para la elaboración del licor.

Agencia AFP.

GML