Una madre será indemnizada con 15 millones de dólares por negligencia en el parto

Una magistrada española ha ordenado indemnizar con 13.300.000 euros (15,5 millones de dólares) a una mujer por las lesiones neurológicas que sufrió su hijo durante el parto, atribuidas a una atención médica deficiente.

La sentencia, dictada por un tribunal de Madrid, condena a las compañías aseguradoras de la ginecóloga y la matrona que asistieron a la madre a abonar una compensación de 6.106.275 euros a cada una, más los intereses desde la fecha de los hechos ocurridos el 17 de noviembre de 2019 en el hospital de Sagunto, en la Comunidad Valenciana. Además, se les impuso el pago de las costas del proceso.

Rafael Martín Bueno, abogado de la demandante, destacó que se trata de la mayor indemnización concedida en España por una negligencia médica.

La jueza aceptó de manera íntegra la demanda y concluyó que durante el alumbramiento hubo fallos en la vigilancia del bienestar fetal y en la interpretación de las señales de alarma, lo que impidió tomar a tiempo las decisiones médicas necesarias.

Como consecuencia de estas deficiencias, el niño padece una parálisis cerebral grave con afectación cognitiva y dificultades en la comunicación comprensiva y expresiva. Debido a esta situación, requiere cuidados constantes de por vida y cuenta con un reconocimiento oficial del 87 % de discapacidad.

La resolución judicial enfatiza que la indemnización debe cubrir las necesidades reales del menor, incluyendo asistencia, tratamientos y apoyos que necesitará de forma permanente.

La madre acudió al servicio de urgencias del hospital el 16 de noviembre de 2019, cuando tenía 40 semanas de embarazo. El niño nació al día siguiente en estado crítico, fue internado en neonatología, intubado y posteriormente trasladado al hospital Clínico de Valencia, donde ingresó en la unidad de cuidados intensivos por asfixia perinatal.

En un comunicado, el abogado Martín Bueno resaltó que esta sentencia “refuerza la importancia de garantizar una adecuada vigilancia del bienestar fetal durante el parto y actuar con rapidez ante cualquier signo de deterioro”.

Asimismo, subrayó que la resolución pone el foco en la necesidad de asegurar que las víctimas de este tipo de negligencias dispongan de los recursos necesarios para afrontar las consecuencias de discapacidades tan graves como la del niño.

Agencia EFE.