Un chico de nacionalidad china de 19 años fue traicionado por su novia de 17 años y vendido por esta a una banda en Myanmar por 100.000 yuanes (U$S 15.000).

La víctima soportó cuatro meses de tortura, trabajos forzados y hambre antes de que su familia lograra asegurar su liberación a cambio de pagar U$S 50.000.

El joven conoció a la chica en un billar. Su hermana la describió más tarde como «llamativa», señalando su ropa provocativa y sus bolsos de diseñador falsos. La adolescente se jactaba de que sus padres eran gestores de inversiones y a menudo hablaba de negocios familiares en Myanmar, informa Thaiger.

La joven junto a su novio(Goody Feed).

«Intentaba convencer a mi hermano para que fuera a Myanmar con promesas de trabajo», declaró la hermana de la víctima al Xiaoxiang Morning Post. «Mi hermano estaba completamente enamorado».

En febrero de este año el joven viajó en secreto a Bangkok con su novia. Poco después, sus familiares sospecharon cuando amigos publicaron actualizaciones de WeChat que lo mostraban cerca de la frontera entre Tailandia y Myanmar .

“Todo empezó a ir mal cuando supimos que estaba en la frontera”, recordó su hermana. Fue allí donde su novia lo abandonó, alegando que tenía que recoger a alguien. Unos hombres armados le confiscaron el pasaporte y el teléfono momentos después, indica Thaiger.

Cuatro meses de terror

Los cuatro meses siguientes, el adolescente vivió un infierno. Le raparon la cabeza y lo golpearon con frecuencia. Su tarea era realizar fraudes a través de internet. Si no cumplía con la cuota diaria era golpeado.

El chico trabajaba de 16 a 20 horas diarias, sufría hambre y había perdido más de 10 kg. Los repetidos golpes en la cabeza le causaron pérdida auditiva permanente.

Tras meses de intentos fallidos de rescate, su familia finalmente logró reunir el rescate. Fue liberado en junio, traumatizado y paranoico ante la posibilidad de ser secuestrado de nuevo, indica Thaiger.

Se mostraba «llamativa» con ropa provocativa y bolsos de diseñador falsos (Goody Feed).

Mientras tanto, la novia fue arrestada a su regreso a China tras unas vacaciones en Tailandia. Su juicio, acusada de fraude y tráfico de trafico.