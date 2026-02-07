Una inversión «automatizada» crece en la City: los CEDEAR que pueden subir 15% según expertos

El sector combina varias de las tendencias más importantes del futuro y permite capitalizar los beneficios de una industria en ascenso.

Con los mercados convulsionados y la reciente caída y rebote de Bitcoin, los inversores buscan nuevas oportunidades para hacer rendir su dinero. Y aparece un sector que si bien no la rompió en 2025, puede hacerlo en 2026

En qué conviene invertir hoy: acciones de robótica

Según el analista económico Damián Di Pace, hay que prestarle atención a la «robótica, un sector que mezcla inteligencia artificial, fábricas, medicina y un poquito de ciencia ficción». En efecto, las empresas que avanzan con la robotización y la automatización son una de las promesas del año.

«En 2025, el sector tuvo un rendimiento mixto, pero en general positivo, porque crece integración de inteligencia artificial, robots colaborativos o famosos cobots; y más demanda en manufactura, salud y logística. Aunque ojo, la volatilidad fue alta por ciclos económicos y competencia en inteligencia artificial», señala el experto.

Además, resalta que «el mercado global de robótica creció fuerte en 2025 y se espera un crecimiento promedio del 15% anual hasta el año 2030». Y destaca las siguientes acciones:

«NVIDIA (NVDA), el cerebro de la robótica y la inteligencia artificial, chip que están en todos lados»

«Intuitive Surgical, el ticker ISRG, robótica quirúrgica con el sistema Da Vinci. Cirujanos más robots, medicina del futuro»

«ABDB, robótica industrial y automatización pesada. Fábricas más eficientes, menos errores»

«Si no querés elegir una sola empresa, tenés fondos cotizados, BOT ETF o Robo ETF, fondos que agrupan a las principales compañías de robótica e inteligencia artificial», añade.

También remarca que dos de las empresas se pueden invertir desde Argentina mediante CEDEAR:

NVIDIA: $11.700 (ratio 24:1)

Intuitive Surgical: $8.400 (ratio 90:1)

«Sin embargo, no todo es futurismo brillante: hay riesgos, volatilidad por ciclos industriales, competencia china y dependencia fuerte en inteligencia artificial. Para 2026, se espera más crecimiento por robots humanoides y mayor automatización en todos los sectores», concluye.

En qué conviene invertir hoy: CEDEAR de hierro

Según el analista Damián Di Pace, «en 2025 vimos tres cosas importantes: precios del acero bastante estables, recuperación de la producción global y algo clave a futuro, la demanda de acero verde pensando como reemplazo más sustentable».

El experto asegura que «entre las acciones del sector, Vale, con el ticker VALE, es el mayor productor mundial y tuvo un rendimiento del 43,5% en 2025. Cleveland Clift (CLF), 42% de rendimiento. Y Río Tinto, 33,6%».

«Para los que prefieren diversificar sin elegir una sola empresa, hablamos de fondos cotizados. Algunos fueron directamente una locura. XME tuvo un rendimiento del 86,9%, en tanto que Banick Steel (SLX), 46% de retorno el año pasado», señala.

Di Pace remarca que algunos de estos papeles se pueden adquirir mediante CEDEAR, una herramienta que permite comprar fracciones de acciones o índices que cotizan en el exterior. Como se operan en el mercado local, es posible entrar con dólares y pesos y tener exposición a un activo que cotiza al valor contado con liquidación.

Por ejemplo, Vale se puede operar por $12.120 en las principales aplicaciones bursátiles del país, con un ratio de 1:1. Es decir, un CEDEAR de Vale equivale a una acción en Wall Street. Por su parte, el de Río Tinto cuesta $17.000 y tiene un ratio 4:1.

«Los riesgos dependen de China, regulaciones ambientales y fluctuaciones del acero. Para 2026, los pronósticos hablan de precios estables o leves caídas si aumenta la oferta», concluye Di Pace.