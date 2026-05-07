Una influencer denunció que fue abusada por un instructor de buceo debajo del agua y publicó el video de la inmersión

Rasha Mediene, influencer y experta en viajes reconocida por sus recorridos en moto Ducati Panigale 959, hizo una denuncia pública a través de sus redes sociales contra un instructor de buceo en Egipto. La joven, que viajó sola y contrató una experiencia de inmersión por 410 dólares, relató que el instructor la tocó en zonas inapropiadas mientras estaban bajo el agua, hechos que quedaron registrados en un video grabado por ella durante su primera clase.

Mediene, de 31 años, explicó que al encontrarse con el instructor, este se abstuvo de saludarla debido al Ramadán, ya que ella le mencionó ser musulmana y originaria de Medio Oriente. Sin embargo, durante la inmersión, el hombre tomó su mano; al principio ella pensó que formaba parte de la guía para nadar hasta una zona de observación de flora y fauna acuática.

“Él sabía que estaba grabando y aun así eligió hacer lo que hizo”, declaró la influencer. “Empezó a simular que hacía un paso de baile conmigo y me tomó de la cintura de forma muy obscena. Pensé: ‘Estoy bastante segura de que no deberíamos estar haciendo esto’”, agregó. Por su inexperiencia en el buceo, no llegó a comprender sus intenciones y supuso que podría tratarse de alguna maniobra para equilibrar el oxígeno.

Mediene aseguró que, hasta donde pudo percibir, el instructor le tocó el trasero sin ninguna justificación válida, y describió esos minutos como eternos. En el video, que ha sido visto por más de tres millones de personas, se observa cómo el hombre la tomó de las piernas.

Al salir a la superficie, el instructor se ofreció a llevarla a su hotel en su auto, pero ella rechazó la oferta y regresó sola. “No sabía qué decir y fui a ver las imágenes”, relató. A pesar de ser socorrista y profesora de natación, se sintió vulnerable en el agua debido al equipo y al tanque de oxígeno, sin saber cómo desplazarse ni a qué profundidad estaban, lo que le impedía reaccionar si la situación empeoraba.

“Si hubiera estado en tierra, podría haberme ido o pedido ayuda, pero estaba en una situación tan vulnerable con este hombre, solo él y yo bajo el agua, un hombre que pensaba que podía hacer lo que quisiera”, expresó.

Luego de que el video se difundiera, el instructor se contactó para negar las acusaciones: “Me envió un mensaje diciendo: ‘¿Qué es esto? ¿Por qué la gente dice que te estuve tocando?’”, contó Mediene. En los comentarios de su publicación, varias instructoras certificadas confirmaron que ese comportamiento no forma parte de una primera clase de buceo.

“No le contesté porque si no cree que me tocó de forma inapropiada, eso es una locura”, afirmó. “No di ninguna señal previa de que quisiera coquetear, soy estricta y directa, no coqueteo con gente que no me interesa”.

Finalmente, la influencer recomendó a sus seguidores investigar cuidadosamente los lugares y servicios que elijan, y de ser posible, optar por instructoras mujeres para una primera inmersión. “Soy una chica fuerte y puedo defenderme, pero ruego que tomen precauciones”, concluyó.