Una IA logró descifrar una tablilla de 3.000 años y abre una nueva era para la arqueología

Un equipo de arqueólogos ha logrado un avance significativo en la interpretación de textos antiguos gracias a la inteligencia artificial (IA). Utilizando esta tecnología, lograron descifrar el contenido de una tablilla de aproximadamente 3.000 años de antigüedad procedente de la antigua Mesopotamia.

Este descubrimiento permite acceder con mayor precisión a información registrada en escritura cuneiforme, uno de los sistemas de escritura más antiguos conocidos. A través del análisis automatizado, los investigadores consiguieron interpretar signos y patrones que resultan extremadamente difíciles de procesar manualmente.

Más allá del contenido específico de esta tablilla, el avance abre nuevas posibilidades para el estudio de miles de documentos conservados en museos y colecciones arqueológicas de todo el mundo, muchos de los cuales permanecen solo parcialmente estudiados debido a la gran cantidad de material y la complejidad de los textos.

La investigación se basó en modelos de inteligencia artificial entrenados para reconocer la escritura cuneiforme. Este sistema fue alimentado con grandes volúmenes de datos provenientes de textos ya descifrados, lo que le permitió identificar patrones lingüísticos y relaciones entre distintos signos.

La escritura cuneiforme fue utilizada durante milenios en Mesopotamia para registrar información administrativa, religiosa, económica y cultural. Sin embargo, interpretar estos documentos sigue siendo una tarea compleja debido a daños, fragmentaciones o signos difíciles de identificar en muchos ejemplares.

La IA facilitó el proceso al comparar automáticamente las marcas de la tablilla con miles de ejemplos previamente registrados. De este modo, pudo reconstruir secuencias de texto y ofrecer interpretaciones que posteriormente fueron validadas por especialistas. Esta colaboración entre tecnología y conocimiento arqueológico permitió avanzar en la comprensión de un documento cuyo contenido había sido difícil de interpretar durante años.

Este hallazgo demuestra cómo las herramientas digitales comienzan a tener un papel cada vez más relevante en disciplinas tradicionalmente vinculadas al trabajo manual y la interpretación humana. Entre los aspectos más destacados se encuentran:

– La aplicación de inteligencia artificial para el análisis de escritura cuneiforme.

– El estudio de una tablilla mesopotámica de unos 3.000 años.

– La comparación automática de signos con grandes bases de datos históricas.

– La reconstrucción de fragmentos difíciles de interpretar.

– La colaboración entre sistemas de IA y expertos en lenguas antiguas.

– La aceleración del análisis de documentos arqueológicos.

– La apertura de nuevas líneas de investigación sobre textos aún no estudiados.

Los científicos remarcan que la tecnología no sustituye el trabajo de los expertos, sino que funciona como una herramienta que procesa grandes cantidades de información en tiempos mucho más reducidos.

Además, este avance tiene un gran potencial para acelerar la traducción de textos antiguos. Miles de tablillas conservadas en diversas instituciones aún no han sido traducidas completamente debido al volumen de material y las dificultades que presenta la escritura cuneiforme.

La inteligencia artificial podría ayudar a priorizar documentos, identificar similitudes entre textos y detectar patrones que pasarían inadvertidos en un análisis convencional, optimizando así el trabajo de los investigadores y facilitando el acceso a nuevas fuentes históricas.

Esta tecnología resulta especialmente útil cuando los documentos presentan desgaste o fragmentación, ya que los algoritmos pueden proponer reconstrucciones basadas en estructuras lingüísticas conocidas, lo que facilita la interpretación posterior por parte de los especialistas.

El caso de esta tablilla mesopotámica ejemplifica cómo herramientas desarrolladas inicialmente para procesar datos complejos encuentran nuevas aplicaciones en el estudio del pasado. Gracias a esta combinación de arqueología e inteligencia artificial, los investigadores cuentan ahora con recursos capaces de revelar información que permaneció oculta durante milenios, ampliando así el conocimiento sobre algunas de las primeras civilizaciones de la historia.