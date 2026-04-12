Una exmodelo amenazó a Melania Trump por el caso Epstein: «Tomaré acciones legales contra vos y tu esposo pedófilo»

Hace unas semanas, Amanda Ungaro, una exmodelo brasileña de 41 años nacida en Londrina, brindó una entrevista al sitio O Globo en la que relató lo que vio durante un viaje a bordo del polémico avión conocido como «Lolita Express», propiedad del pedófilo Jeffrey Epstein.

Ahora, Ungaro redobló la apuesta y amenazó directamente a Melania y Donald Trump, a quienes asegura tener información comprometedora. La exmodelo conoce a los Trump desde hace tiempo, ya que estuvo casada durante dos décadas con Paolo Zampolli, un hombre cercano a la pareja presidencial.

El 25 de marzo, O Globo publicó la entrevista en la que Amanda contó que, cuando tenía 17 años, viajó en el «Lolita Express» hacia Estados Unidos para un evento de modelaje. Durante el vuelo, pudo ver alrededor de 30 chicas, a las que estima eran menores de edad. Además, describió la manera en que estas jóvenes se relacionaban con Epstein, por ejemplo, sentándose en su regazo.

Estas declaraciones generaron polémica no solo por su testimonio directo sobre Epstein y su entorno, sino también porque Ungaro estuvo casada con Paolo Zampolli, un empresario vinculado a Donald y Melania Trump.

El jueves 9 de abril, Melania Trump emitió un discurso desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca para aclarar su relación con Jeffrey Epstein. “Las mentiras que me vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben terminar hoy. Las personas que mienten sobre mí carecen de ética, humildad y respeto. No me opongo a su ignorancia, sino que rechazo sus intentos malintencionados de difamar mi reputación. Nunca he sido amiga de Epstein”, afirmó la primera dama.

Las respuestas de Amanda no se hicieron esperar. En la red social X (antes Twitter), difundió varios mensajes dirigidos a la cuenta oficial de Melania (@FLOTUS45), aunque con claras referencias al presente. “Tomaré acciones legales contra vos y tu esposo pedófilo. Te conozco desde hace 20 años. Sabías que estaba detenida en ICE. Estuviste presente en mi vida todos los años en el cumpleaños de mi hijo, incluso enviando al Servicio Secreto y siendo la primera en felicitarlo, allá por 2016”, recordó Ungaro.

Seguidamente, se refirió a Epstein y negó pertenecer a alguna “misión malvada que involucre niños”. “¿Qué hiciste, Melania? Intentaste involucrarme, pero fracasaste, porque tengo principios”, expresó.

En otros mensajes, confirmó que iniciará una batalla legal contra los Trump. “No me queda nada que perder en la vida. Derribaré tu sistema corrupto, aunque sea lo último que haga en mi vida. Iré hasta el final, no tengo miedo. Tal vez deberías tener miedo de lo que sé… de quién eres y de quién es tu marido”, advirtió.

Horas después, estos tuits fueron eliminados, pero varios usuarios guardaron capturas de pantalla y medios como O Globo confirmaron su autenticidad.

Las reacciones ante estas declaraciones fueron diversas: mientras algunos consideran que alimentan las sospechas sobre vínculos de los Trump con Epstein, otros creen que la brasileña busca presionar en la disputa legal que mantiene con su exesposo.

La relación entre Amanda Ungaro y los Trump tiene larga data. En 2002, año en que también conoció a Jeffrey Epstein, Amanda comenzó una relación con Paolo Zampolli, un agente de moda cercano a Donald Trump desde mediados de los años 90. Zampolli fue clave durante la campaña presidencial de 2016 al defender la situación migratoria de Melania, asegurando que gestionó su visa de trabajo.

Ungaro y Zampolli se casaron, vivieron juntos 19 años y tuvieron un hijo, Giovanni, hoy de 15 años. Se separaron en 2021 tras que Amanda descubriera una supuesta infidelidad.

En 2023, Amanda se mudó a Florida y su hijo se fue a vivir con ella. En 2024 contrajo matrimonio con el médico brasileño João Batista Cunha Araújo. Poco después, fueron detenidos tras denuncias anónimas que acusaban a Araújo de dirigir una clínica sin licencias. La pareja niega las acusaciones; él sostiene que no ejercía medicina sino que impartía clases y que tramitaba su certificación como asistente médico.

Según O Globo, Zampolli, involucrado en una batalla legal por la custodia del hijo, aprovechó sus contactos para informar a un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre la supuesta situación ilegal de Amanda. Esto derivó en su detención y posterior deportación, hecho del que, según la exmodelo, Melania Trump estaba al tanto.

Zampolli negó haber solicitado la detención ante ICE, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la exmodelo fue arrestada por tener la visa vencida y por acusaciones de fraude. Por su parte, Amanda aseguró que su estatus migratorio estaba “en transición” y presentó documentos que respaldan su versión.

Tras regresar a Brasil, logró el permiso legal para que su hijo volviera con ella en noviembre de 2025. Sin embargo, en diciembre denunció que Zampolli secuestró ilegalmente a Giovanni. Por su parte, el italiano afirmó que el adolescente decidió quedarse solo en Estados Unidos y compró su boleto con millas propias, expresando su deseo de residir allí definitivamente.