Una excursionista murió congelada y los rescatistas encontraron a su perro velándola

Una excursionista de Nueva Jersey murió congelada mientras escalaba el monte Marcy, el pico más alto del estado de Nueva York, pese a haber llamado al 911 para pedir ayuda, según informó la Policía de Nueva York.

La víctima, identificada como Brianna Mohr, de 21 años, realizaba la ascensión acompañada de su perro cuando resbaló fuera del sendero en una zona cercana a la cima de la montaña, informa RT.

Según informaron las autoridades, la joven contactó a los servicios de emergencia alrededor de las 15.00 del jueves mientras permanecía aferrada a la ladera de la montaña.

El rescate tardó demasiado

Sin embargo, los equipos de rescate no lograron localizarla hasta después de las 21.00, más de seis horas después, cuando ya había fallecido por hipotermia, indica RT.

Ese día, las temperaturas oscilaron entre -6 y -22 grados centígrados, en medio de condiciones de frío extremo. Guardabosques desplegaron motos de nieve para rastrear el área, mientras la policía participó en la búsqueda con un helicóptero, aunque la visibilidad desde el aire se vio dificultada por nubes bajas, dice RT.

Su perro, que estuvo con ella todo el tiempo, fue encontrado ileso.