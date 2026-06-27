Una empresa pagó casi US$ 700 de más por error a sus empleados, muchos gastaron ese excedente y ahora estalló una huelga

Un grupo de empleados de la empresa Epta Costan, ubicada en Limana, Italia, recibió durante varios meses pagos en sus cuentas bancarias con un excedente cercano a los 600 euros, aproximadamente 700 dólares. Esta situación, inesperada para cualquier asalariado, desencadenó un conflicto laboral.

Según informó el diario Corriere della Sera, la multinacional especializada en refrigeración comercial cometió un error en el área de contabilidad. Al detectar la irregularidad, la empresa emitió una comunicación interna solicitando la devolución de los montos pagados en exceso.

Frente a esta exigencia, los empleados respondieron con una huelga de cuatro horas, sumando su protesta contra los reembolsos a un reclamo previo relacionado con la renovación de contratos, lo que fortaleció sus reivindicaciones.

En relación con los hechos, Stefano Bona, secretario provincial de la Fiom Cgil –el sindicato más antiguo del sector– declaró: “En los últimos meses, muchos trabajadores de la planta recibieron importes superiores a los previstos; en algunos casos, los montos fueron muy significativos”.

Bona agregó que “solo posteriormente la empresa detectó la irregularidad en las liquidaciones, convocó a las organizaciones y representaciones sindicales unitarias para informar lo sucedido, disculparse por el error y anunciar la necesidad de recuperar las sumas excedentes”.

Ante la negativa de varios empleados, quienes manifestaron haber gastado el dinero o su imposibilidad de devolverlo, se iniciaron negociaciones entre ambas partes. “Se trató de un error evidente”, señaló el dirigente sindical.

La empresa propuso realizar la devolución en cuotas para facilitar a los trabajadores el reintegro, mientras que la representación sindical solicitó ampliar aún más el fraccionamiento en los casos de mayor dificultad financiera.