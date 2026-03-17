Una empresa hizo gatear a los empleados que no cumplieron objetivos

Una compañía de restaurantes de Jilin (China) obligó a sus empleados a gatear por no alcanzar sus objetivos, según quedó registrado en un video difundido a través de redes sociales que se ha vuelto a viralizar.

Los responsables de la empresa no hicieron distinciones y hasta varios gerentes y directores tuvieron que vivir esa humillante experiencia durante una gala de fin de año.

«Prometo asumir la responsabilidad», repetían los «castigados» mientras recorrían tres veces un salón en la reunión anual de colegas.

El clip de 15 segundos fue subido a Weibo en 2021 (y ahora ha vuelto a viralizarse) por un blogger de entretenimiento, que tiene 600.000 seguidores y dice que le fue enviado por un usuario web anónimo que afirma trabajar para la compañía.

Un acto denigrante

El colaborador no identificado reveló que los ejecutivos tuvieron que avanzar sobre sus manos y rodillas por el lugar durante tres vueltas después de no alcanzar los objetivos comerciales que se habían establecido a mediados de año.

Las imágenes muestran a los empleados haciendo cola para salir de un escenario, y uno por uno, se arrodillan y comienzan a gatear.

Un altavoz deja escuchar una frase: «Juro, soy responsable», cuando el grupo fue sometido al humillante tratamiento.

El jefe de la empresa estima que no hay un modo mejor para fomentar la cultura corporativa, mejorar la cohesión y estimular el espíritu de lucha entre sus trabajadores.

El video provocó fuertes críticas en Weibo. Un comentario sospechaba que los ejecutivos habían acordado someterse al castigo porque tenían padres ancianos que cuidar, hijos que criar y una hipoteca que pagar, por lo que no podían perder el trabajo. Otros espectadores criticaron: «Las galas anuales son donde se ve el lado más oscuro de la humanidad».

GML