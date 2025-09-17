Una empresa argentina de maquinaria agrícola accedió a un financiamiento internacional por US$ 50 millones

La empresa cordobesa Metalfor S.A., fabricante de maquinaria agrícola, cerró un acuerdo con la United States International Development Finance Corporation (DFC) para acceder a un financiamiento de hasta 50 millones de dólares.

El compromiso, formalizado el 12 de septiembre mediante la firma de una Commitment Letter, establece que los fondos se canalizarán a través de un contrato de préstamo con un plazo de hasta ocho años, contados a partir del primer desembolso.

Desde la compañía señalaron que este financiamiento permitirá fortalecer la capacidad financiera de mediano y largo plazo, garantizando respaldo para sostener sus planes de inversión y crecimiento en el mercado de la maquinaria agrícola.

El acuerdo fue comunicado oficialmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a los mercados bursátiles, en cumplimiento de las normativas vigentes.

Metalfor es una empresa argentina con más de 45 años de historia. Cuenta con plantas industriales en Argentina (Marcos Juárez y Noetinger) y Brasil (Ponta Grossa). Trabajan Hay más de 600 colaboradores.

Eduardo Borri, presidente de Metalfor, durante la presentación de la cosechadora en Marcos Juárez, hace 4 años.

En este contexto, las ventas de maquinaria agrícola suben por encima del año pasado, pero todavía está lejos del techo.

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que en agosto los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de agosto de 2025 alcanzaron las 550 unidades, una baja del 44,7% interanual ya que en agosto de 2024 se habían registrado 995. Si la comparación es con su antecesor mes de julio se observa una baja del 7,9%, ya que en ese mes se habían patentado 597 unidades. De esta forma, el acumulado de los ocho meses del año alcanzó las 4.514 unidades, esto es 11,8% más que las 4.038 del mismo período de 2024.

Puntualmente, en pulverizadoras, donde Metalfor tiene el 24% del share, en agosto se patentaron 55 unidades, una baja del 24,7% comparado contra las 73 unidades de julio, y una baja del 51,8% si la comparación es interanual, ya que en agosto de 2024 se habían registrado 114 unidades.