Una empresa argentina administrará los abonos y la tienda oficial del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid eligió a una empresa argentina como proveedor global para su transformación digital. El club de fútbol español anunció la designación de Veritran para este proceso, que busca fortalecer el vínculo con sus hinchas y potenciar el crecimiento de la marca a nivel mundial.

No es la primera vez que Veritran colabora con un club de fútbol europeo. La compañía se metió en este segmento de negocio en 2025 de la mano del Manchester City.

Desde hace más de 20 años, la firma desarrolla soluciones de pagos, que ya alcanzaron a 50 millones de personas que autogestionan sus finanzas, y el año pasado incursionó en este ámbito, luego de identificar una oportunidad en la redefinición de la relación entre las instituciones y sus hinchas mediante la tecnología.

El primer paso será el lanzamiento de una nueva aplicación móvil oficial. Desarrollada por Veritran, reemplazará a la actual y ofrecerá una experiencia más ágil, personalizada y unificada en un mismo canal, diseñada para responder a las expectativas de los aficionados, que viajan desde diferentes partes del mundo para ver al equipo, adelantó la empresa en un comunicado.

La plataforma incluirá varias funcionalidades: el área de socios, la administración de abonos, la tienda oficial, información sobre la actualidad de la entidad, estadísticas, datos del equipo, además de seguimiento de partidos y notificaciones personalizadas.

“El acuerdo nos aportará agilidad, robustez y capacidades de integración que un club en constante desarrollo tecnológico necesita. Además, las capacidades en cuanto a seguridad y escalabilidad han sido claves para la alianza”, mencionó René Abril Martín, director de tecnología y desarrollo digital del Atlético de Madrid.

“Ser elegidos por el Atlético de Madrid refleja la solidez de nuestra tecnología y nuestra capacidad para acompañar a instituciones de escala global en procesos de transformación digital profundos y sostenibles”, aseguró Marcelo González, CEO y cofundador de Veritran.

“Se trata de construir un ecosistema digital innovador y seguro, centrado en fortalecer el vínculo con millones de aficionados en todo el mundo, para marcar un nuevo estándar de experiencia digital en la industria del deporte”, agregó.