Una de las personas que le prestó su tarjeta de crédito a Adorni para sus gastos dijo que le «devolvió todo en efectivo»

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni utilizó tarjetas de crédito de terceras personas para realizar diversas compras, según determinó la justicia federal. En esas operaciones, “gastó más de lo que cobraba por su sueldo de funcionario público”. Ante estas inconsistencias, entre otras que están bajo investigación, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declaración testimonial a quienes eran subordinados de Adorni y que facilitaron sus tarjetas de crédito para esos gastos. Laura Schiuma fue la primera en presentarse en Comodoro Py y afirmó que Adorni le devolvió “en efectivo, todo el dinero”.

La fiscalía encargada de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario y su esposa, Bettina Angeletti, solicitó los movimientos de las tarjetas de crédito de ambos para analizar en profundidad los ingresos y egresos de sus cuentas.

Una de las primeras conclusiones de los investigadores fue que no existe concordancia entre los movimientos de dólares en efectivo y la disminución declarada en las declaraciones juradas patrimoniales.

El origen de las sospechas radica en la supuesta tenencia de 513.000 dólares al inicio del período fiscal 2024, atribuidos a la venta de activos. Adorni afirmó que esa suma se destinó a una inversión en bitcoins, realizada con 200.000 dólares hallados en la casa de su padre. Sin embargo, una fuente judicial consultada por Clarín señaló que “no hay respaldo documental para esa posesión inicial de divisas, ni para la compra posterior de bitcoins, ni para la supuesta venta”.

En este contexto, el Ministerio Público Fiscal detectó nuevas irregularidades. Un informe sobre las tarjetas de crédito reveló gastos “muy por encima de sus ingresos”, según un vocero cercano a la investigación.

Al pedir información a las entidades financieras sobre las tarjetas otorgadas a nombre de Adorni, la justicia constató una significativa movilización de dinero. Además, un informe de Mercado Libre mostró el uso de una modalidad particular: la utilización de tarjetas de crédito a través de esa plataforma. Según informó La Nación, con un sueldo de 3,5 millones de pesos, el exfuncionario adquirió un monitor gamer por un valor de 2.184.999,05 pesos.

Siguiendo la misma modalidad, realizó la compra de dos proyectores, cada uno por 1.831.795 pesos, sumando así un endeudamiento de 4.016.794,05 pesos. Una fuente judicial señaló que “estos gastos no se condicen con su salario; sus egresos superan ampliamente sus ingresos como funcionario”.

La justicia presume que el uso de tarjetas de crédito de terceros buscaba evitar que estas operaciones figuren a su nombre y ocultar gastos incompatibles con su remuneración pública.

El lunes pasado, en Comodoro Py, se presentó Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de la Presidencia, quien adquirió el monitor gamer el 19 de agosto de 2025. Al ser consultada por la fiscalía, manifestó que “Adorni me devolvió el dinero en efectivo” y precisó que la devolución fue en moneda nacional, según reconstruyó Clarín con fuentes judiciales.

Debido a que existen otras dos compras con características similares, el fiscal Pollicita convocó para los próximos días a Luis Aluju, quien le facilitó su tarjeta de crédito a Adorni el 13 de agosto pasado. Aluju es coordinador de Información de Gobierno en la Dirección de Información Pública y Enlace de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia. Se detectó que realizó una compra bajo condiciones similares.

En otro tramo de la investigación, Pollicita citó a Gisela Kocsis, responsable de la compra de blanquería hallada en el celular del constructor Matías Tabar, cuya empresa estuvo a cargo de la refacción de una vivienda en Indio Cuá, objeto de sospechas. La factura encontrada documenta una compra de ropa blanca y sommiers por 8.183.383 pesos, pagada en efectivo. La justicia busca determinar si ese dinero fue entregado por Adorni para ocultar su origen.

Por último, en la causa se incorporó la declaración testimonial de Tabar, quien aseguró que Adorni y su esposa le pagaron 245.929 dólares en efectivo y sin emitir facturas ni recibos. A esa suma se sumarían casi 10.000 dólares adicionales destinados a la adquisición de muebles a medida.