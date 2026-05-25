‘Una auténtica pesadilla’: testimonios de una ciudad de Moscú atacada por drones ucranianos

KHIMKI, Rusia — Vadim, al igual que muchos otros rusos, tiene familiares en Ucrania. Hace cuatro años, cuando las tropas rusas sitiaban la ciudad de la región de Sumy donde vivían sus primos, mantenía contacto frecuente con ellos para asegurarse de su seguridad. Ahora son ellos quienes se comunican con él.

La guerra llegó la semana pasada hasta Khimki, un suburbio de Moscú, con un dron ucraniano que explotó en el último piso del edificio donde vive Vadim. Cuatro personas murieron y al menos 15 resultaron heridas en los ataques ucranianos durante el fin de semana pasado. Al visitar el barrio, los cristales rotos ya habían sido retirados; sin embargo, los residentes permanecían conmocionados por la llegada del conflicto a la región capitalina, foco de poder del Kremlin, que hasta entonces había permanecido prácticamente al margen.

“Hacíamos poco caso a la guerra”, reconoció Vadim, de 21 años, quien, por temor a represalias oficiales, prefirió mantener su apellido en reserva. “Cuando sucede allá es diferente, pero cuando pasa en tu propia casa se siente de otra manera”.

Ucrania está empleando una gran cantidad de drones de largo alcance y misiles de crucero para realizar ataques a hasta 1.600 kilómetros dentro del territorio ruso. Con esta campaña, Kiev busca revertir la situación tras años de ataques rusos contra la infraestructura civil ucraniana que han dejado miles de víctimas.

El principal objetivo de los ataques ucranianos es la infraestructura petrolera rusa, principal fuente de financiamiento para el ejército del Kremlin, así como fábricas clave en la producción tecnológica de armamento. Aunque Ucrania sostiene que solo ataca instalaciones militares, en las últimas semanas varios edificios residenciales en Moscú y sus alrededores han sido alcanzados, lo que ha acercado a los civiles rusos el sufrimiento vivido desde hace años por los ucranianos.

“Es una verdadera pesadilla”, afirmó Letizia Lorans, de 53 años y propietaria de un salón de belleza en Khimki. Recordó cómo corrió para salir de su casa al escuchar las primeras explosiones en el techo, temiendo quedar atrapada en el sótano si se quedaba adentro. “Se sentía como si volaran y explotaran sobre nosotros durante mucho tiempo. Creo que tuve un ataque de pánico, y todavía cuando intento dormir, pienso si despertaremos o no”.

Los residentes carecían de un sistema de alerta eficaz, pues no disponían de sirenas ni de avisos confiables, y el uso de la aplicación Telegram, comúnmente utilizada para comunicarse, estaba restringido por las autoridades. En cambio, algunos vigilaban si se cerraba el tráfico aéreo en el cercano aeropuerto de Sheremetyevo, aunque reconocieron que no era un método adecuado para mantenerse a salvo.

Frente al salón de belleza, una vecina expresó cómo estos ataques están haciendo que cambie su percepción sobre el conflicto. “Ya empiezo a preguntarme si realmente era necesario iniciar esta guerra que ha durado más que la Gran Guerra Patria”, dijo Tamara Aleksandrova, de 84 años, refiriéndose a la campaña soviética en la Segunda Guerra Mundial. Ella señaló un monumento reciente erigido en honor a los soldados caídos en ambas guerras, con la inscripción: “Protegiendo el pasado, defendemos el futuro”. “Fíjense en la cantidad de jóvenes que han muerto; cada vez son más los que se suman”, agregó.

Antes de esta reciente escalada de ataques, el descontento ya era palpable debido a las restricciones en internet relacionadas con la guerra, así como al aumento de precios e impuestos. Según una encuesta del Centro Levada realizada en abril, el 62% de los rusos en todo el país apoyaba la idea de negociar un fin próximo al conflicto. En Moscú, debido a su relativo aislamiento del combate, ese porcentaje caía al 36%, aunque la encuesta se realizó antes de los recientes ataques.

“Si le preguntas a cualquiera, todos quieren que la guerra termine lo antes posible”, afirmó Masha, novia de Vadim, de 19 años. “Nuestra juventud fue interrumpida primero por la pandemia y ahora por esta guerra. No podemos detenerla, solo esperamos que tenga un final rápido”.

En la cercana aldea de Starbeyevo, donde un ataque con drones provocó el derrumbe de una vivienda que causó la muerte de una mujer e hirió gravemente a un hombre, Danil, un estudiante universitario de 19 años, relató cómo su visión de la guerra ha cambiado. “Al principio me sentía patriota y apoyaba a mi país”, dijo. “Ahora mi orgullo se ha desvanecido”. Con las manos temblorosas, describió las explosiones que escuchó cerca de su casa el fin de semana pasado. “No quiero pensar en culpables. Esto parece un juego en el que nosotros estamos en la parte más baja. Soy una persona sencilla, y lo único que me ha dejado esta maldita guerra son nervios constantes”.

Con cautela para no “desacreditar” a las fuerzas armadas rusas, lo que podría acarrear prisión, mencionó que empezaba a sentir “desconfianza hacia el Estado”.

En septiembre, Rusia celebrará sus primeras elecciones parlamentarias desde el inicio de la invasión a gran escala a Ucrania, un proceso controlado que garantizará un resultado predeterminado. Para el editor y director del periódico independiente Nezavisimaya Gazeta, Konstantin Remchukov, estas elecciones ofrecen pocas vías para canalizar la frustración popular, “precisamente porque faltan mecanismos adecuados para convertir esa ansiedad en una expresión política”.

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