Una adolescente de 14 años mató a puñaladas a una vecina en Entre Ríos: «Dejaron sin madre a cuatro nenes»

Una violenta pelea entre dos familias en Concordia terminó en tragedia, cuando una adolescente de 14 años apuñaló a una vecina y la mató. Hay conmoción en el barrio por lo sucedido y los allegados a la víctima advirtieron que «era una tragedia evitable», ya que la víctima de 26 años ya había hecho varias denuncias. Tanto contra la acusada como contra su familia. Pero nadie la escuchó.

La pelea y discusión se produjo en plena calle Liebermann, ubicada en el barrio La Llamarada de la ciudad entrerriana. Allí, las familias Priette y Sampietro tuvieron este martes por la tarde una acalorada discusión vecinal.

Fuentes policiales confirmaron que la feroz disputa entre vecinos se desató por una cámara de seguridad. «Una de las familias involucradas manifestaba que esa cámara le molestaba porque apuntaba hacia la casa de ellos», informó el comisario José María Rosatelli.

Según publicó el sitio Uno Entre Ríos, el Jefe de la Departamental de Concordia confirmó que personal de la Comisaría 4a. fue alertada del altercado callejero alrededor de las 17.30. Y que cuando los agentes llegaron al lugar, había un gran tumulto e insultos.

La discusión tuvo un trágico final: A.E.P., una joven de 14 años, decidió terminar con el pleito de la peor manera. Salió con un cuchillo a la calle y asesinó a Jésica Noemí Bravo. La apuñaló en el pecho.

Jésica Bravo fue asesinada en Concordia tras una violenta discusión vecinal.

La mujer malherida fue trasladada de urgencia por otros vecinos al hospital Delicia Concepción Masvernat. Pero llegaron tarde. La herida producto de la puñalada llegó hasta su corazón, y los médicos no pudieron salvarla.

«De la pelea participaron en su mayoría mujeres. Y en uno de esos momentos, entre los insultos y los tirones de pelos, una persona le efectúa un corte a otra mujer», reveló el mencionado jefe policial, quien además confirmó la detención de nueve personas.

«Se hicieron allanamientos y también el fiscal nos solicitó que traslademos testigos a la fiscalía. Hay un grupo familiar de nueve personas que están demoradas -confirmó Rosatelli-. De esas nueve, seis son mujeres», aseguró Rosatelli.

El momento en que la policía se lleva a 9 personas detenidas tras el homicidio de la joven de 26 años.

Y agregó: «Tres de las personas involucradas son menores de edad, de entre 14 y 16 años. Esas menores fueron alojadas en una residencia del COPNAF, y también quedaron a cargo de ellos. Entre ellas se encuentra la adolescente que habría realizado la agresión», siguió.

El reclamo a la Justicia por denuncia previas y el dolor familiar: «Dejaron sin madre a cuatro nenes»

El propio comisario reconoció en charla con Radio La Red que la feroz discusión vecinal no les resultó una novedad. «Ya habían existido peleas anteriores. Incluso durante los últimos meses ya que constan dos o tres denuncias por amenazas verbales y agresiones que fueron elevadas a la Fiscalía», admitió.

La versión del policía deja en evidencia que la tragedia podría haberse evitado. De hecho, son los familiares de Jesica los que piden para que paguen los responsables. “Hace dos meses venimos con denuncias con una menor que me tiene cansada, que me ha pegado y que yo, por ser mayor, nunca pude defenderme porque me iban a meter presa”, denunció ante los micrófonos de 9 digital Sheila Bravo, hermana de la víctima.

Según allegados, Jesica Bravo había realizado al menos cuatro denuncias previas contra la homicida.

“Hoy recién nos atienden después de tantas denuncias que se podían haber evitado. Mi hermana estaría viva si se hubiese actuado antes”, se quejó. El expediente judicial, que se encuentra a cargo de los fiscales Natalia Conti y Martín Núñez, quedó en el ojo de la tormenta: porque la asesina es menor de edad.

“La impotencia, tristeza y angustia que tenemos como familia es tremenda. No sabemos ni cómo explicar el dolor, pero estamos de pie porque hay cuatro criaturas que nos necesitan. ¿Entendés que dejaron a cuatro nenes sin mamá?», se preguntó Sheila con dolor. E insistió: «Cuatro denuncias hay hechas contra esta persona”.

“La muerte de mi hermana se pudo haber evitado. Quiero que todas las personas que estaban ahí paguen por lo que hicieron”, enfatizó Sheila, quien agregó como prueba una grabación hecha con su celular de la fuerte discusión que acabó con la vida de su hermana.