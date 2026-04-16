Una abuela de 91 años caminó 220 kilómetros para denunciar a los aviones de EE.UU.

Una abuela irlandesa de 91 años llegó a las puertas del Parlamento de Dublín tras caminar 220 kilómetros en protesta por el uso del aeropuerto de Shannon, en el oeste del país, para operaciones militares de Estados Unidos.

Lelia Doolan, quien cumplirá 92 años en pocos días, inició la marcha desde Shannon el 31 de marzo con el objetivo de defender «de la manera más pacífica» posible la tradicional neutralidad de la República de Irlanda, según declaró a la cadena pública RTE.

La activista y productora de cine afirmó que más de mil aviones militares estadounidenses han realizado escalas técnicas en el principal aeropuerto del oeste irlandés desde 2024, y que 30 de esos vuelos, según su información, tenían como destino Israel.

Aunque el Gobierno irlandés no publica cifras oficiales sobre estas operaciones, los datos aportados por Doolan coinciden con los de la ONG Shannonwatch. Además, una investigación de RTE reveló que entre 2022 y 2024 casi 2.000 aeronaves militares y operadores aéreos civiles estadounidenses, con municiones declaradas a bordo, solicitaron exenciones para hacer escalas en Irlanda.

Para la activista, el contexto político actual es muy distinto al existente cuando el Gobierno irlandés firmó en 1974 un acuerdo con Washington para permitir el tránsito de aviones militares por Shannon, un convenio bajo el cual las autoridades locales «ni siquiera los inspeccionan», advirtió.

Doolan afirmó que su marcha de protesta hacia el Parlamento refleja la opinión de la mayoría de la ciudadanía irlandesa respecto a la «preciada» neutralidad del país y constituye un mensaje de repudio ante «las espantosas y terribles muertes de niños y mujeres» en Oriente Medio.

«Ahora también estamos viendo ataques contra Irán, a pesar de tratarse de un régimen que no creo que nadie esté dispuesto a apoyar. Yo, desde luego, no», añadió la activista.

Durante el recorrido de 220 kilómetros, Doolan destacó que cientos de personas de diferentes comunidades la alentaron a continuar y la acompañaron en varios tramos de la caminata.

Agencia EFE.