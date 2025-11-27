Un viaje de terror: asaltaron a un tour de compras argentino en Chile, les robaron hasta los documentos y ahora están varados

Un micro de una empresa de tours de compras de Mendoza fue asaltado en la madrugada de este jueves mientras se dirigía a Chile.

El episodio ocurrió alrededor de las 6:15 en la Cuesta de Chacabuco, después del peaje y del túnel, en el desvío hacia Santiago de Chile, cuando cinco vehículos con personas armadas interceptaron al colectivo que había partido de Mendoza a las 23:00, con 60 pasajeros.

Los delincuentes subieron y redujeron tanto a conductores como a pasajeros, y se llevaron dinero, celulares, pertenencias personales, documentación e incluso las llaves del vehículo.

Luego del ataque, el micro quedó varado cerca de la zona de Huerta Grande, sin posibilidad de moverse, y tanto conductores como pasajeros quedaron sin DNI, pasaportes, visas y papeles del vehículo.

Uno de los responsables de la empresa de viajes se dirigió hacia el lugar del hecho con documentación del vehículo, una copia de la llave del micro y busca gestionar con autoridades y el consulado argentino los trámites necesarios para que los pasajeros puedan volver al país.

Al parecer el ataque estuvo coordinado, debido a que los atacantes conocían el horario y el recorrido del micro, y que la zona no tenía cámaras.