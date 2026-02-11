Un soldado del Ejército fue atrapado en la frontera cuando intentaba ingresar material bélico a Chile

Un soldado del Ejército Argentino fue detenido en el complejo fronterizo chileno Los Libertadores, minutos después de que personal de la aduana de Chile descubriera que intentaba cruzar la frontera con dos proyectiles de subcalibre de mortero no declaradas.

El descubrimiento del material bélico ocurrió durante la mañana del domingo, cuando agentes del Servicio Nacional de Aduanas realizaron un control rutinario sobre el vehículo en el que viajaba el militar. Durante el control hallaron una caja metálica que contenía el material bélico, que no habían sido declaradas y que fueron valuadas en 500.000 pesos.

Luego del descubrimiento Aduanas dio aviso al fiscal de flagrancia, quien ordenó la intervención del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros para el levantamiento de la evidencia. En ese marco, el militar argentino fue detenido e identificado por sus iniciales C.D.M., de 39 años.

Según fuentes del Ejército Argentino consultadas por Clarín, el material confiscado por aduana chilena corresponde a dos proyectiles de ejercicio, con munición inerte, denominados Proyectiles de Subcalibre de Mortero. Se trata de elementos utilizados exclusivamente para actividades de instrucción, que ya habían sido usados.

Tienen una medida aproximada de 11 cm y, en el estado en que se encontraban, usados, no poseen ningún tipo de poder pirotécnico ni explosivo ni tienen riesgo, precisaron las fuentes.

En paralelo a la justicia trasandina, el Ejército inició las actuaciones administrativas internas correspondientes.

El acusado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes, donde el fiscal Rodolfo Robles Mora lo formalizó por los delitos de contrabando y tenencia ilegal de explosivos.

En tanto, A pedido del Ministerio Público, la jueza Valeria Crosa Chiappe dispuso como única medida cautelar la obligación de firmar cada dos meses en la fiscalía local y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.

Una vez finalizada la audiencia el funcionario militar argentino fue puesto en libertad, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

BPO