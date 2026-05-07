Un sentido homenaje a Luis Brandoni en la sala donde actuó por última vez

El homenaje sentido a Luis Brandoni tuvo lugar en la sala donde actuó por última vez, el Teatro Multitabaris, a dos semanas de su fallecimiento. La iniciativa fue del empresario teatral Carlos Rottemberg, íntimo amigo y último productor de Brandoni, con quien mantuvo una relación cercana de casi 50 años, desde el estreno de un espectáculo juntos. Rottemberg destacó que compartieron un camino ininterrumpido, incluso en los últimos días, cuando pudo visitarlo en el sanatorio.

Rottemberg recordó anécdotas particulares del actor, como su costumbre de vestirse completamente para desayunar aun estando solo en casa, su rechazo a las redes sociales y su preferencia por leer el diario en papel. Brandoni falleció el 20 de abril a los 86 años, noticia que comunicó Rottemberg señalando: «Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional. Seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para la cultura».

El acto homenaje reunió a familiares, amigos, colegas y periodistas. La ceremonia, informal y realizada de pie en el hall de la planta baja, incluyó el descubrimiento de una placa recordatoria que destaca a este teatro como “el último escenario de una carrera excepcional”. Las escalinatas del lugar funcionaron como escenario improvisado, donde varios oradores compartieron sus recuerdos.

Gerardo Romano, protagonista de la obra El secreto, y Ana María Picchio, expresaron su admiración y cercanía con Brandoni. Romano recordó el gesto solidario del actor, quien durante la temporada en Mar del Plata cedió su escenario para facilitar las funciones de Silveyra y Brandoni en Buenos Aires. Silveyra, visiblemente emocionada, definió a Brandoni como «un verdadero maestro» y confesó que la noticia de su muerte fue «la piña más grande» que vivió en su carrera.

También tomó la palabra Saula Benavente, última pareja de Brandoni, quien compartió anécdotas sobre sus rituales, entre ellos la obligatoriedad de cenar tras cada función teatral. La ceremonia tuvo una duración aproximada de media hora.

La partida de Brandoni fue repentina, tras una caída doméstica que le provocó un hematoma cerebral. Nunca logró recuperarse de ese episodio. Diego Peretti señaló que con Brandoni se fue “el último representante de una generación de actores brillantes” y “el último de los mohicanos de una generación dorada”.

Durante más de seis décadas, Brandoni se mantuvo activo en su profesión, consolidándose como un símbolo de la actuación argentina. Su trayectoria sufrió interrupciones durante la dictadura, época en que estuvo amenazado por la Triple A y lideró la Asociación Argentina de Actores, defendiendo los derechos laborales de su gremio.

El homenaje incluyó palabras de Silveyra y Benavente, en un ambiente cálido donde se destacó el legado de Brandoni tanto en teatro como en cine. Su carrera cinematográfica contó con destacados títulos como La Tregua, la primera película argentina candidata al Oscar a mejor película extranjera, y La Patagonia rebelde, donde interpretó un empleado rural y gremialista. Tras su exilio, regresó con la película Darse cuenta.

Luis Brandoni alcanzó gran popularidad con Esperando la carroza, interpretando a uno de los hijos de Mamá Cora, personaje de Antonio Gasalla. Otras películas importantes en su filmografía fueron Hay unos tipos abajo, Seré cualquier cosa pero te quiero, Made in Argentina —junto a su esposa Marta Bianchi— y Cien veces no debo.

Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud como Adalberto Luis Brandoni, será recordado siempre como “Beto”, un artista comprometido con su oficio y con la cultura nacional.