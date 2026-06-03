Un robo, una licitación trucha, coimas y chats comprometedores: cómo el ex presidente de ARSAT quedó imputado por corrupción

Personal de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) realizó el 4 de enero de 2024 una inspección de rutina en un depósito alquilado en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y detectó que habían sido violentados 17 contenedores que contenían cables de fibra óptica destinados al «Proyecto Shelter-2 de ARSAT». El robo representó una pérdida aproximada de 150 mil dólares.

La naturaleza del robo generó sospechas, ya que un especialista de la empresa explicó que para sustraer ese tipo de material se requiere una logística específica, con escaleras y herramientas especializadas. Además, el predio carecía de cámaras de seguridad, lo que dificultó la investigación inicial.

Sin embargo, la justicia federal de San Isidro profundizó la pesquisa y descubrió una compleja red de corrupción vinculada a una empresa que no cumplía con las condiciones necesarias para almacenar los equipos, pero que obtuvo el contrato a través de un esquema de pago de sobornos. La investigación llevó a la implicación del entonces presidente de ARSAT, Facundo Leal, quien fue allanado y en cuyo poder se encontraron 2,4 millones de dólares en efectivo, drogas y un equipo de espionaje. Actualmente, Leal se encuentra detenido.

Tras el robo, el fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, inició una investigación a la empresa propietaria del depósito, ubicado en la calle ex Combatiente Sánchez al 1900: Argentina Logistic Services (ALS).

La adjudicación del contrato a ALS fue mediante una contratación directa fragmentada para evitar una licitación pública, aprobada por el director de ARSAT. Solo se realizó una compulsa de precios en la que participaron tres empresas, todas vinculadas entre sí a través de sus directivos, configurando una simulación.

Además, ALS carecía de los requisitos de seguridad indispensables, ya que el predio contaba únicamente con un vigilador y un cerco perimetral, sin presencia de cámaras de vigilancia.

La justicia identificó como actor clave en esta maniobra a Gerardo Boschin, entonces subgerente de compras de ARSAT y actualmente al frente de Trenes Argentinos durante el gobierno de Javier Milei. Boschin autorizó las contrataciones sucesivas con ALS, cuyo primer contrato, firmado en noviembre de 2021, fue por 624 mil dólares y se extendió hasta alcanzar un total de 1.930.861,30 dólares más 40.300.000 pesos.

Los primeros allanamientos, solicitados por el fiscal Domínguez y ordenados por el juez federal Lino Mirabelli, incluyeron el secuestro de teléfonos de Boschin y de Pablo Pagani, gerente de ARSAT.

El análisis de los mensajes obtenidos en estos dispositivos reveló pruebas de que ALS pagó sobornos para asegurarse el contrato, salpicando a Leal como parte de la maniobra.

El fiscal Domínguez solicitó la indagatoria de una decena de imputados, entre funcionarios de ARSAT y directivos de ALS, por delitos como negociaciones incompatibles y fraude a la administración pública, y se ordenaron nuevos allanamientos en dos domicilios de Leal, en la ciudad de Buenos Aires y en Mendoza.

Durante los procedimientos realizados la semana pasada, en las propiedades del ex presidente de ARSAT se secuestraron 2,4 millones de dólares en efectivo, junto con pesos argentinos y monedas extranjeras. También se hallaron drogas —128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo—, así como una valija con equipo de espionaje que será peritado junto con cuatro teléfonos celulares del ex funcionario.

Leal quedó detenido por la tenencia de drogas, aunque en su indagatoria afirmó que era para consumo personal. No solicitó su excarcelación y permanece alojado en una dependencia de la Policía Federal.

Facundo Leal, uno de los fundadores de ARSAT y dirigente del peronismo de Mendoza, ingresó a la empresa durante el gobierno de Néstor Kirchner. Tras una disputa interna con La Cámpora, dejó la compañía y regresó durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando fue designado titular de ARSAT. Continuó en el cargo con la llegada de Javier Milei.

Además de su rol en ARSAT, en 2023 Leal fue nombrado presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), cargo que desempeñó hasta su renuncia en febrero pasado, para luego reincorporarse a ARSAT como empleado de planta permanente.