Un referente del PRO volvió a promover la candidatura de Mauricio Macri y dejó las puertas abiertas para el regreso de Patricia Bullrich

Un referente del PRO volvió a promover la candidatura de Mauricio Macri y dejó abierta la posibilidad del regreso de Patricia Bullrich

Hernán Lombardi, ex ministro de Juntos por el Cambio y actual funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, se pronunció este martes sobre la posible candidatura de Mauricio Macri, la relación con Patricia Bullrich y la estrategia del partido de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En diálogo con La Red, Lombardi destacó la importancia de «cuidar un espacio que tiene algo para decirle a la gente en el futuro, que conserva el sistema que caracteriza al PRO, mostrando un partido ordenado, que medita las soluciones, trabaja en equipo y que tendrá un aporte fundamental para Argentina».

Consultado sobre una posible postulación de Macri en los próximos comicios, subrayó que «todos los dirigentes del PRO son insoslayables en el futuro de los argentinos». Además, afirmó: «Siempre uno trabaja para que los mejores estén al frente, para que Jorge Macri sea jefe de Gobierno, y me encantaría que Mauricio Macri fuera candidato, pero esas no son decisiones mías». Aunque remarcó que la decisión de presentarse es personal, enfatizó que el objetivo central es impedir el regreso del kirchnerismo al poder.

Respecto a Patricia Bullrich, quien decidió sumarse a La Libertad Avanza y mantiene diferencias con la conducción oficialista de los hermanos Milei, Lombardi la calificó como «una dirigente del PRO respetable» y valoró «su aporte en seguridad y trabajo, que siempre ha sido valioso para los argentinos». Sin embargo, puntualizó que lo fundamental es proyectar el futuro sin las influencias del «pasado populista».

Sobre la posibilidad de que Bullrich regrese al PRO, señaló: «No es una decisión que se esté discutiendo ahora; cada quien está construyendo en el espacio que considera adecuado». Afirmó además: «Nuestra elección es seguir construyendo el PRO y siempre buscaremos una alternativa alejada del populismo».

En cuanto al escenario electoral del próximo año, Lombardi advirtió sobre la reorganización del populismo para resolver sus diferencias y confluir en una sola lista. «El camino es complicado, mucha gente la está pasando mal, pero es el camino que teníamos que seguir y que puede ofrecer matices y mejoras en la forma de hacer las cosas. No se puede volver atrás», concluyó.