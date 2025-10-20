Un policía que manejaba un auto de aplicación mató a un adolescente que quiso robarle el auto en El Palomar

Un agente de policía, que en sus horas de franco maneja un auto para una aplicación, mató a un adolescente que quiso robarle el vehículo junto a otros dos hombres en la localidad bonaerense de El Palomar.

Raúl Vallejos, de 36 años y agente de la policía de Ituzaingó, maneja una SUV Chery Tiggo color gris para la aplicación Didi en su tiempo libre. A bordo de ese auto respondió a un viaje solicitado para las calles Ceferino Namuncurá y Pampa, en el partido de Morón.

Al llegar al lugar subieron al auto tres personas: un adolescente de edad de 16 años, que se sentó junto al conductor, y otros dos adultos, que ocuparon el asiento trasero.

Casi sin mediar palabra y antes de iniciar el supuesto viaje el adolescente le sacó al celular al policía y uno de los tres asaltantes -no está claro aún cuál de ellos- le apuntó con un arma de fuego en la cabeza y lo obligó a bajar del auto.

Siempre apuntándole con el arma, los asaltantes lo hicieron tirarse al suelo una vez que el policía salió del auto. Cuando estaban por escapar a bordo de la camioneta, el hombre les dio la voz de alto y les disparó con su arma reglamentaria.

Uno de los disparos hirió gravemente al más joven de los ladrones, por lo que los otros dos hombres se lo llevaron dejando el vehículo en el lugar.

El agente alertó sobre el hecho a la policía y poco después un joven con características similares a las descriptas en la denuncia e identificado como Axel Airel Muñoz (16 años) ingresó al hospital Posadas junto a dos hombres. Allí se constató que estaba muerto.

El personal policial que custodiaba el centro de salud detuvo a los dos acompañantes que lo trasladaron hasta allí. Se trataría de los otros dos ladrones que abordaron el auto.

El fiscal Pablo Cabrejas, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Morón, espera indagar a los dos adultos detenidos para resolver su situación.

En tanto, la víctima resultó ilesa y la justicia consideró que actuó en legítima defensa.

El segundo robo en El Palomar en menos de 48 horas

Este intento de asalto ocurrido en El Palomar sucedió a horas de otro que guarda varias características en común.

En viernes pasado un comisario general retirado de la Policía Federal mató en un tiroteo a dos adolescentes de 16 y 17 años que intentaron robarle la camioneta junto a un tercer cómplice cuando llegaba a su casa en las cercanías de las calles Mariano Escalada y Marinos del Fournier.

El ex policía estaba estacionando su camioneta Volkswagen Taos cuando fue abordado por los delincuentes. Uno de ellos bajó del auto y le apuntó con un arma, mientras que los otros dos esperaban adentro de un Toyota Corolla robado.

Ante esta situación, el ex comisario sacó su arma y comenzó a disparar, hiriendo mortalmente a uno de los asaltantes. Horas más tarde, el fiscal de menores de Morón y la Policía tomaron conocimiento del ingreso sin vida de un adolescente de 16 años en el Hospital Posadas, que había participado del asalto.