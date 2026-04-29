Un policía creyó que le querían robar y les vació el cargador: mató a la mujer que manejaba la moto e hirió a su acompañante

Un policía disparó creyendo que intentaban robarle y mató a la mujer que conducía la moto e hirió al acompañante

La impactante escena fue captada por una cámara de seguridad la noche del martes en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Un inspector de la Policía de la Ciudad, de 48 años, interpretó que una pareja en moto intentaba asaltarlo y abrió fuego contra ellos, efectuando 17 disparos, la totalidad del cargador de su pistola calibre 9 milímetros.

Héctor Mariano Camejo, numerario de la División Patrulla Acceso Sur, quedó imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma”. El fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, lo indagará y decidirá si solicita su detención preventiva.

Un dato que respalda la versión del policía es que el acompañante de la moto Honda 110, que no tenía patente, arrojó al piso una réplica de arma de fuego poco antes del incidente; este elemento fue recogido y entregado por un vecino a la policía.

Lo llamativo fue la cantidad de disparos realizados por el efectivo, quien vació el cargador de su pistola Pietro Beretta PX4, que contiene 17 balas.

En su declaración espontánea ante la comisaría, Camejo relató que cerca de las 23:30, en la intersección de las calles Da Vinci y Montgolfier, observó a dos personas en moto que, por su constitución, creyó que eran hombres. Según su versión, el acompañante intentó bajar y exhibió un arma, lo que motivó que él comenzara a disparar.

En las imágenes del ataque se observa cómo la mujer que conducía la moto cae al asfalto y corre unos metros por la vereda con visibles signos de dolor hasta desplomarse. Presentaba al menos un impacto de bala en la zona intercostal y fue trasladada de urgencia al Hospital Favaloro, donde falleció poco después. Hasta la mañana siguiente no había sido identificada.

El hombre que la acompañaba resultó herido y se lo escucha gritar mientras huye: “¡Ayuda por favor! ¡Vení amiga. La mató. La mató, amiga!”.

En el lugar se secuestraron diez vainas servidas calibre 9 milímetros y tres proyectiles intactos, además de la réplica de arma y una gorra negra.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora. Ahora la Justicia deberá determinar si el policía excedió los límites de la legítima defensa, una evaluación clave dada la cantidad de disparos realizados.

Colaboró: Emmanuel Dalbe