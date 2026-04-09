Un perro policía encontró un cargamento de marihuana de 48 toneladas

La policía de Brasil decomisó este miércoles un récord de 48 toneladas de marihuana en una favela de Río de Janeiro, tras un hallazgo fortuito realizado por un perro rastreador durante un operativo rutinario contra facciones criminales.

El procedimiento tuvo lugar en el Complexo da Maré, un extenso conjunto de favelas en el norte de la ciudad, donde un pastor belga malinois llamado Hulk detectó actividad sospechosa bajo un tanque de agua en una construcción abandonada.

En el lugar, un policía encontró un búnker que albergaba la totalidad del cargamento de droga, informó el teniente coronel Luciano Pedro Barbosa, comandante del Batallón de Operaciones Caninas.

El agente señaló que esta incautación constituye la mayor registrada en la historia de Brasil y representa una pérdida financiera de más de 50 millones de reales —casi 10 millones de dólares— para la facción criminal involucrada.

“Todo esto fue gracias al trabajo del perro, no a información de inteligencia ni a denuncias”, afirmó Barbosa.

Según un comunicado de la policía militar, decenas de efectivos trabajaron durante cinco horas para retirar la droga, que fue transportada en cuatro camiones.

Durante el operativo, los agentes fueron atacados a tiros por delincuentes, lo que desató un enfrentamiento que culminó con la detención de uno de los presuntos agresores, según el mismo informe.

El récord anterior de la mayor incautación de drogas en Brasil data de 2021, cuando la policía de carreteras decomisó 36,5 toneladas en el estado de Mato Grosso do Sul.

El operativo, iniciado el martes, movilizó a 250 efectivos de la policía militar, que también incautaron cinco fusiles, cuatro pistolas y 26 vehículos robados, entre automóviles y motocicletas.

Amplias zonas de Río de Janeiro, principalmente comunidades de bajos ingresos y alta densidad poblacional, permanecen bajo el control de facciones criminales dedicadas al narcotráfico y otros delitos.