Un peritaje de Gendarmería revela más conexiones de empresas de Ariel Vallejo con maniobras con el dólar blue en la época K

Un peritaje de la Gendarmería Nacional Argentina confirmó que la casa de cambio Marvic S.A., investigada por maniobras con el dólar blue durante el último gobierno kirchnerista, obtenía divisas de Sur Finanzas y de Inversiones Concordia, firma vinculada a Ariel Vallejo.

El informe, citado por la jueza María Eugenia Capuchetti en su planteo de competencia, forma parte de las investigaciones sobre maniobras con los permisos de importación SIRA y el denominado “rulo financiero” durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Ayer, Vallejo no se presentó a declarar ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella. Además, mantiene vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con clubes como Barracas Central.

Este martes, Capuchetti solicitó a la Cámara Federal la concentración de las causas que por el mismo delito investigan sus colegas Ariel Lijo y María Servini. La medida apunta a definir quién quedará a cargo de la investigación de estas maniobras millonarias con dólares en plena vigencia del cepo cambiario.

En paralelo, Lijo busca absorber el expediente de Capuchetti, mientras esta semana vence el tercer secreto fiscal decretado en la causa donde cuatro empresarios habrían confesado el pago de coimas para acceder a permisos SIRA durante la gestión de Sergio Massa.

El expediente en cuestión, iniciado en 2021, investiga maniobras con una excepción al cepo que permitía acceder a dólares oficiales del Banco Central para cancelar deudas previas. Sin embargo, gran parte de las operaciones se habría sustentado en escrituras apócrifas.

La Gendarmería detalló que Marvic operaba con varias empresas para obtener dólares estadounidenses, entre ellas Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Sur Finanzas Group S.A., Cambio San Isidro, Cambio San Pedro, Cambio Forex, Clover Alliance, Rosario Cambio, Super Cambio, El Dorado y Fenus, entre otras.

El informe también analizó 21 operaciones bancarias, incluyendo una por un monto de 1,5 millones de dólares.

En cuanto al planteo de incompetencia presentado por la defensa de Vallejo, basado en que el domicilio social de Inversiones Concordia se encuentra en la jurisdicción de Lomas de Zamora, Capuchetti señaló que, según consta en el expediente, la firma declaró domicilios en Fitz Roy 1450, piso 6, departamento D, y luego en Soler 4445, oficina 201, ambos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La División de Lavado de Activos de la Policía Federal destacó varias características comunes de las sociedades involucradas:

– En la mayoría de los casos, se registraron cambios en las autoridades meses antes del inicio de las maniobras.

– Ninguna de las sociedades tenía actividad real en los domicilios declarados, según tareas de campo.

– Los volúmenes de dinero operados no guardaban relación con el perfil económico de los responsables.

– En varios casos, los titulares de las firmas desconocían la actividad declarada por las empresas.