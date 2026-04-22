Un niño arrojó una estatutilla desde un balcón y mató a una turista: acusan a los padres de homicido

La Fiscalía de Nápoles solicitó llevar a juicio a los padres del niño de 13 años responsable de la muerte de Chiara Jaconis, la turista que falleció tras recibir el impacto de una estatuilla en la cabeza. El menor fue quien arrojó el objeto desde un balcón; sin embargo, al ser menor de edad, no puede ser imputado penalmente.

Chiara, de 30 años, originaria de Padua pero residente en París, trabajaba en una tienda de ropa de Prada. En 2024, celebraba su cumpleaños en la ciudad italiana junto a su novio, Livio Rousseau, cuando la estatuilla de dos kilogramos le golpeó la cabeza el 15 de septiembre.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la pareja caminaba por la calle Sant’Anna di Palazzo cuando, de repente, Chiara cayó al suelo inconsciente. Livio se inclinó inmediatamente para asistirla y comenzó a pedir ayuda.

Paramédicos la trasladaron al centro de salud Vecchio Pellegrini, donde, tras una cirugía por una hemorragia subaracnoidea, murió a causa de un traumatismo craneal severo, según informaron medios locales en ese momento.

“Era una chica llena de vida. Todo cambió en un segundo”, lamentó Gianfranco, padre de Chiara. “Bastaba que ese objeto la hubiera golpeado en el brazo, la mano o el hombro, pero le dio de lleno en la cabeza, como si le hubieran apuntado. Pasó de la sonrisa a la oscuridad”, declaró.

Según reconstruyeron medios locales, Chiara y Livio se dirigían al aeropuerto para tomar un vuelo a Padua cuando ocurrió el accidente. La estatuilla cayó desde un tercer piso, a una altura de 10 metros, impactó contra un balcón del segundo piso, se rompió y uno de sus fragmentos golpeó a la joven.

Responsabilidad parental: el juicio que busca justicia para Chiara

Varios niños estaban en el departamento desde donde cayó la estatuilla. La Fiscalía de Menores de la capital de Campania determinó cuál de ellos arrojó el objeto. Por ello, acusó a los padres del menor de homicidio culposo por presunta omisión en la supervisión de su hijo.

“Es un paso que esperábamos. No nos compensa ni nos satisface, porque nos espera otro camino duro y tortuoso. Pero ya es algo”, expresó el padre de Chiara, según reportó Corriere del Veneto.

El próximo 26 de junio habrá una audiencia preliminar ante el juez de instrucción del Tribunal de Nápoles, quien decidirá si acepta el pedido de la Fiscalía para iniciar un juicio oral o archiva el caso.

“El único consuelo que nos permitirá afrontar este nuevo y tortuoso camino, lleno de audiencias, testimonios e interrogatorios, es que por fin se está llegando a la verdad, esa que siempre hemos pedido”, afirmó Jaconis.

“Hemos confiado y siempre confiaremos en el trabajo de los investigadores y, con la misma confianza, enfrentaremos este nuevo capítulo de la historia, sabiendo que los tiempos de la justicia son los que son”, agregó.

Por su parte, a través de sus abogados, los padres del menor rechazaron las acusaciones y sostuvieron que no son responsables de la muerte de Chiara, además de asegurar que la estatuilla no pertenecía a su departamento.