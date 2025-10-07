Un nene de 2 años murió atacado por rottweilers mientras su niñera dormía la siesta

Una niñera fue acusada de asesinato luego de que la policía dijera que un niño de 2 años murió cuando fue atacado por rottweilers mientras ella dormía la siesta en su casa.

La madre del niño lo identificó como Kaimir Jones. La policía de Valdosta acusó a Stacy Wheeler Cobb, de 48 años, de asesinato en segundo grado y crueldad infantil en segundo grado, ambos delitos graves, informa The Georgia Gazette.

El jefe de policía, Leslie Manahan dijo: “Este es un evento horrible y trágico que nunca debería haber ocurrido, pero debido a la negligencia de este delincuente, una madre perdió trágicamente a un hijo”.

La mujer tenía una guardería sin licencia en su domicilio (Lowndes County Jail).

Oficiales, bomberos y paramédicos de Valdosta acudieron a la casa de Cobb tras el ataque. Los detectives determinaron que Cobb dirigía una guardería sin licencia en su domicilio, indica The Georgia Gazette.

Un descuido imperdonable

Ese mismo día, la madre de Kaimir lo llevó a casa de Cobb para que lo cuidara. Los investigadores determinaron que Kaimir estuvo solo durante más de dos horas. Cobb declaró a la policía que estaba durmiendo la siesta y pensó que el niño también.

Durante este tiempo, el niño salió al patio trasero y abrió la caseta para dos grandes perros rottweiler, quienes lo atacaron, según la policía. Murió en el lugar, dice The Georgia Gazette.

Kaimir Jones, el nene de dos años muerto por los rottweilers (The Georgia Gazette).

La policía arrestó a Cobb y la llevó a la cárcel del condado de Lowndes.

Los oficiales de control de animales del condado de Lowndes tomaron la custodia de los dos rottweilers involucrados en el ataque, así como de un tercer perro que estaba en la casa.