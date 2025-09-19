Un ministro es duramente criticado por usar plata de los impuestos para que un cómico escriba sus discursos

Un primer ministro canadiense es duramente criticado después de que se supiera que le habría pagado a un comediante un monto exorbitante para que escriba sus discursos. La revelación de esta información se da en un contexto en que su provincia se encuentra con un déficit millonario.

Un artículo del Daily Mail confirma por medio de documentos filtrados que David Eby, el primer ministro de Columbia Británica, una provincia de Canadá, contrató al comediante Charles Demers por una cifra de 165 dólares por hora. Así, el cómico tiene el potencial de ganar hasta 326.000 dólares.

El contrato de Eby, que comenzó a regir en febrero de este año, estaría vigente hasta 2027.

El trabajo del comediante es el de investigar el contenido, preparar notas de discurso, desarrollar planes y estrategias, redactar comunicados de prensa, contenido digital, informes y artículos de opinión.

David Eby es criticado por haber contratado a un comediante para que escriba sus discursos. Foto: Instagram

Durante una conferencia de prensa llevaba a cabo el lunes, cuando un periodista le preguntó al primer ministro si recibía un «descuento si los chistes no salían bien», se rió, pero rápidamente cambió de tema.

La peor crisis de la historia de Columbia

Actualmente, Columbia Británica está viviendo la mayor crisis económica de su historia, con un déficit récord de 11.600 millones de dólares.

«El primer ministro Eby está diciendo a las familias y a las pequeñas empresas que se preparen para los recortes mientras su gobierno firma silenciosamente contratos por un valor de casi medio millón de dólares para un comediante», dijo el conservador de Columbia, Peter Milobar, en un comunicado, según Juno News .

En su Instagram, Demers muestra parte de su trabajo y se define como «autor». Foto: Instagram

«En medio del mayor déficit en la historia de BC, esto no sólo es insensible, sino que resulta ofensivo para todos los contribuyentes», agregó.

¿Eran amigos de antes?

Otra crítica recae en el motivo de la contratación de Eby. Hay quienes sostienen que está en su cargo porque sería amigo del primer ministro.

Las suspicacias surgieron cuando el comediante habló en la ceremonia de juramentación del ministro, en 2022.

Charles Demers (frente), la voz oculta del ministro. Foto: Instagram

«No hay nada gracioso en ello: es el movimiento definitivo de los amigos y conocedores de David Eby», criticó Milobar, según CTV News .