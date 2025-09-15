Un militante del Movimiento Evita fue asesinado de un tiro en la cara en San Martín

Un militante del Movimiento Evita fue asesinado de un tiro en la cara en el municipio de San Martín durante la madrugada de este domingo y los primeros indicios indican que se habría tratado de una disputa territorial entre bandas de narcotraficantes. Por lo pronto, no hay datos del asesino que se encuentra prófugo.

La disputa tuvo lugar en la zona de Barrio Independencia de José León Suárez, a escasos metros de Villa Curita. En el marco de une supuesto tiroteo durante la madrugada Sebastián Carrillo recibió un disparo a pesar de no haber participar en el fuego cruzado, sino que se encontraba en la casa de su novia cuando recibió el impacto.

Extraoficialmente informaron que Carrillo escuchó ruido de disparos y se acercó a la ventana de la casa de su novia para ver qué ocurría en la calle y, ,en ese instante, recibió un tiro en la cara. Y aunque fue llevado de urgencia por su pareja al hospital y derivado al Hospital Evita, el joven militante llegó muerto al lugar.

«Sebastián estaba en la casa de su novia. Cuando se acercó a cerrar la ventana, una bala le arrebató la vida», detalló Leonardo Grosso, ex diputado de la Provincia y referente del Evita en su cuenta de X.

El caso quedó en manos de la UFI N°5 de San Martín, con tareas encargadas a la DDI de la zona, que llegó al lugar donde se produjo el homicidio bastante después.

Esto no fue un hecho aislado. En lo que va de esta semana, en el mismo barrio cuatro personas fueron heridas de las cuales dos resultaron muertas.

En San Martín la violencia crece día a día. Los enfrentamientos entre bandas narco se volvieron moneda corriente y son nuestros…

— Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) September 15, 2025

Por el momento, no aparecieron cámaras en la zona ni testigos que puedan certificar qué pasó realmente, en tanto que no se pudo identificar al homicida.

Extraoficialmente se habla de una lucha entre bandas de narcotraficantes por el territorio. La zona suele estar vinculada con el «narcomenudeo» y hay una mujer apuntada y reconocida en San Martín: Laura Manuela Gómez, alias “La Gorda Laura”, quien tomó notoriedad a mediados del mes pasado, cuando una jueza federal ordenó una redada de 20 allanamientos contra su banda que operaba en la zona de Villa Curita.

Gómez (44) cayó durante esos allanamientos y en su casa ubicada sobre calle José Ingenieros al 3.700 le incautaron cocaína y 13 celulares.

Leonardo Grosso: «Los enfrentamientos entre bandas narco se volvieron moneda corriente»

En tanto, el dirigente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, habló sobre la muerte de Carrillo en un descargo publicado en su cuenta de X.

«Esto no fue un hecho aislado», cconsideró el ex diputado y reveló que en los últimos días, en el mismo barrio, «cuatro personas fueron heridas de las cuales dos resultaron muertas».

Grosso aseguró que en el partido de San Martín, «la violencia crece día a día». «Los enfrentamientos entre bandas narco se volvieron moneda corriente y son nuestros vecinos y vecinas los que pagan con sus vidas y las de sus hijos», añadió.

San Martín es gobernado por Fernando Moreira, un hombre del peronismo directamente vinculado a Gabriel Katopodis, quien también fue intendente durante varios períodos en ese distrito.

Grosso aseguró que la gente está «harta de la desidia, de la Justicia y del estado Nacional, provincial y municipal», en tanto aseguró que «solo ponen excusas o aparecen para pagar los gastos del entierro».

«Queremos que lleguen antes, que las autoridades locales no se enojen si hablamos de narcotráfico, que trabajen para frenarlo», afirmó Grosso.