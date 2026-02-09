Un micro con invitados a una boda cayó por una pendiente: hubo 13 muertos y 34 heridos

Un autobús que llevaba a los invitados a una boda se salió de una carretera de montaña en el oeste de Nepal y cayó por una pendiente en un accidente que mató al menos a 13 personas y dejó a otras 34 heridas, dijo la policía.

El bus realizaba el viaje de regreso cuando cayó unos 200 metros y aterrizó en un terreno llano cerca de la localidad de Budgaun, a unos 500 kilómetros al oeste de la capital, Katmandú.

Poco después del siniestro, los heridos fueron trasladados a hospitales y se sacó a los cadáveres de entre los restos del vehículo, explicó la oficina de policía del distrito de Baitadi.

Los novios se salvaron

El autobús se dirigía al pueblo del novio después de la ceremonia nupcial, pero tanto el novio como la novia viajan en otro vehículo y sobrevivieron.

La causa del accidente no estaba clara, pero la policía estaba investigando lo ocurrido.

Los accidentes de autobús en Nepal se deben principalmente al mal estado de las carreteras y los autos, y gran parte del país del Himalaya está lleno de montañas con carreteras estrechas.