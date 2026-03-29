Un menor fue arrestado con más de $4 millones en en su poder, producto de un robo en un local de préstamos de San Vicente

Un menor fue arrestado con más de millones en en su poder, producto de un robo en un local de préstamos de San VicenteUn menor de 16 años fue aprehendido en flagrancia en la noche de este sábado, tras cometer un robo en un local de préstamos ubicado sobre la calle 1° de Mayo y la avenida Tejeda, en San Vicente, de donde sustrajo la suma de $4.257.000 millones de pesos en efectivo.

La situación fue advertida por una empleada del comercio, quien constató la faltante del dinero y dio aviso a la Policía.

A partir de un rápido despliegue, efectivos de la División Comando Radioeléctrico localizaron al sospechoso en la plaza San Martín, a escasos metros del lugar del hecho, donde fue interceptado con la totalidad del dinero en su poder, procediéndose a su secuestro.

El adolescente quedó a disposición de la Justicia, en tanto se continúan con las actuaciones correspondientes.

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