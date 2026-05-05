Un médico declaró que Diego Maradona sufrió «una agonía exteriorizada» y no una muerte súbita

La séptima jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60) inició con el testimonio de uno de los médicos que participó en la autopsia y en la Junta Médica. Este profesional afirmó que el exfutbolista “presentaba signos de edema” y descartó que su fallecimiento haya sido una muerte súbita.

Federico Corasaniti declaró vía Zoom desde España, donde reside desde hace aproximadamente cuatro años. En 2020, como jefe del Cuerpo Médico del Departamento Judicial de San Isidro, estuvo presente durante la primera pericia al cuerpo de Maradona y la autopsia posterior.

“Tenía signos de edema”, señaló Corasaniti, detallando que el cuerpo del exjugador presentaba rigidez y espuma blanca en la boca, una mezcla de aire y líquido en las vías respiratorias. El médico explicó que un edema generalizado se produce por la falla de uno o varios órganos, como el corazón, riñón o hígado, y aseguró que Maradona sufrió “una agonía exteriorizada”, rechazando así la hipótesis de muerte súbita.

“Súbito esto no puede ser”, afirmó, mencionando diversas “fallas crónicas” que se venían arrastrando desde hace tiempo. Además, precisó que la data de muerte se sitúa aproximadamente a las 12 del mediodía del 25 de noviembre de 2020. El llamado a la ambulancia fue a las 12:16, y la unidad llegó 12 minutos después, según los registros oficiales.

Corasaniti se refirió también a un punto planteado por el neurocirujano Leopoldo Luque (45), uno de los principales acusados en el juicio. Luque presentó bibliografía que contradecía los resultados de la autopsia y la Junta Médica. “Hay tablas que indican que el corazón no puede ser más grande. Son tablas del hemisferio norte, donde la gente es más alta y obesa. En Estados Unidos, el promedio de altura es 1,80 metros y en Argentina 1,72”, explicó Corasaniti.

En respuesta, uno de los abogados de Luque, Francisco Oneto, citó estudios médicos que sostienen que la diferencia de altura entre un estadounidense y un argentino es solo de un centímetro y preguntó si esto descartaba dicha hipótesis. “No descarto ni afirmo”, respondió el médico, tras un intercambio tenso con Alberto Gaig, presidente del Tribunal Oral Criminal N°7 de San Isidro.

Para la defensa del neurocirujano, este aspecto es relevante, ya que Luque había presentado estudios sobre edema agudo de pulmón, considerada la causa de muerte de Maradona según la autopsia.

Corasaniti también destacó que el corazón de Maradona pesaba 503 gramos, casi el doble del peso normal. A ese respecto declaró que “el corazón es un músculo y sufre rigidez cadavérica”. Detalló que “la pared del ventrículo izquierdo estaba adelgazada, no llegaba a un centímetro. Presentaba una cardiopatía dilatada del ventrículo izquierdo. Eso, sumado al edema, genera ascitis, edema pulmonar y cerebral, lo que indica una insuficiencia cardíaca”.

Asimismo, aclaró que no encontró contenido gástrico, pese a que Collin Campbell, el primer médico en llegar al domicilio, declaró que una de las personas que acompañaban a Maradona aseguró que había desayunado esa mañana. Este dato es utilizado por la acusación para demostrar que el ídolo agonizó durante al menos 12 horas y que, durante la madrugada y la mañana del 25 de noviembre, no fue controlado por especialistas.

La segunda testigo fue la perito anatomopatóloga Silvana De Piero, responsable desde 2015 del laboratorio de la Policía bonaerense en la División de Patología Forense. Su declaración fue técnica y se centró en las pericias realizadas al corazón, riñón, pulmones e hígado de Maradona.

“Se encontró edema a nivel cerebral y pulmonar. Estaba cursando un cuadro de edema generalizado”, afirmó, mostrando en pantalla diversas imágenes de los estudios. También observó en los pulmones “una patología crónica”. “Estaban asfícticos, es decir, llenos de líquido y sin poder cumplir su función. Este proceso se desarrolla en dos o tres días”, agregó.

Sobre el corazón, De Piero indicó que “estaba dañado, presentaba colesterol y una patología de años”.

El último testigo fue Ezequiel Ventosi, responsable de la pericia toxicológica realizada con muestras extraídas en la autopsia. El bioquímico analizó sangre, orina, contenido de botellas de agua, solución fisiológica, ampollas y hisopados nasales.

En sangre y orina se buscó la presencia de drogas de uso común como cocaína, THC (marihuana), MDMA (metanfetamina) y anfetamina, obteniéndose resultados “no detectables”. También se informó resultado negativo para alcohol en sangre, mientras que aparecieron positivos algunos psicofármacos recetados, como antidepresivos.