Un juez fue a un prostíbulo, contrató a Gatúbela y llamó al comisario para denunciar que le faltaba plata: fue absuelto en un jury pero volverán a juzgarlo

En un fallo sin precedentes en la Justicia bonaerense, la Suprema Corte provincial anuló la absolución dictada en un juicio político contra el juez de Bahía Blanca Onildo Osvaldo Stemphelet (65), acusado de mal desempeño y falta de decoro. Por voto dividido y tras un intenso debate, el máximo tribunal de Buenos Aires declaró nula la sentencia que favoreció al magistrado.

Stemphelet, conocido como “Yiyo” en su entorno, ordenó un allanamiento desde un prostíbulo al que había concurrido para contratar los servicios de una mujer, identificada como “Gatúbela”, en un departamento del barrio Villa Soldati, en Bahía Blanca. El 13 de mayo de 2009, desde su teléfono celular, solicitó a un comisario un operativo policial, denunciando que la persona con la que mantuvo un encuentro sexual le había sustraído 3.000 pesos y su billetera.

Este episodio provocó un escándalo y dio origen al jury de enjuiciamiento, procedimiento previsto en la Constitución bonaerense para la destitución de magistrados. No obstante, en agosto de 2023, el tribunal que examinó la conducta de Stemphelet determinó que no existían pruebas suficientes para considerarlo culpable y decidió absolverlo, autorizando además su regreso al cargo.

La acusación argumentó que su conducta evidenciaba un temperamento “poco juicioso”, incompatible con la dignidad, el respeto y el decoro que exige la función judicial. Durante el debate en el Senado provincial, el voto quedó dividido: cuatro conjueces se pronunciaron por la destitución y cuatro por la absolución y restitución total de sus haberes.

Ante esta situación, el Procurador General de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, quien actuó como acusador en el jury, apeló la decisión adoptada por el tribunal integrado por legisladores, jueces y abogados, presidido en ese momento por Sergio Torres.

Recientemente, la Suprema Corte volvió a pronunciarse sobre el caso. Por mayoría mínima (cuatro votos contra tres), aceptó el recurso presentado por el Procurador General y ordenó la anulación del jury. El juez Fernando Soria, autor del voto mayoritario, sostuvo que la valoración de los hechos realizada por el jurado fue “arbitraria”, y que la resolución carecía de fundamentación jurídica adecuada, mostrando una contradicción lógica entre los hechos probados y la conclusión final que eximió al magistrado de toda falta.

A ese voto se sumaron los conjueces Ricardo Mancini, Ramón Maidana y Eduardo Kohan, todos del Tribunal de Casación. En contra de la anulación votaron las juezas Hilda Kogan, Daniel Carral y Carlos Natiello, quienes se manifestaron por razones técnicas, señalando que el recurso de la Procuración era insuficiente y defendieron la autonomía del criterio de responsabilidad política propio del jury, sin abordar el desempeño del juez.

Stemphelet era juez de Ejecución Penal en el departamento judicial de Bahía Blanca, a cargo del Juzgado N° 2, con competencia para definir la situación penitenciaria de condenados en la región, resolviendo pedidos de morigeración, salidas transitorias y otros beneficios procesales.

El caso se originó en un “incidente privado” ocurrido en el domicilio de una mujer utilizado como prostíbulo, donde el juez presuntamente hizo uso indebido de su investidura para intimidar tras la pérdida de dinero, involucrando de modo irregular a personal policial sin realizar una denuncia formal.

Según fuentes judiciales consultadas por Clarín, esta es la primera vez que la Corte revierte el resultado de un jury en la provincia de Buenos Aires. Tras el proceso, Stemphelet regresó a sus funciones y protagonizó otras intervenciones controvertidas. En septiembre de 2025 otorgó la libertad condicional a Ricardo Rubén Sena (61), condenado a 12 años de prisión por violar y dejar embarazada a una niña de 12 años en 2017 en Puan. También concedió salidas a un exfuncionario municipal condenado a 15 años por múltiples delitos.

Actualmente, la Procuración General debe decidir si solicita un nuevo jury contra el magistrado. Por otro lado, Stemphelet presentó su renuncia para jubilarse a fines de 2025; el pedido está en manos del gobernador y aún no fue resuelto. Según lo previsto, a partir del 1° de enero de 2026, el juez dejará de ejercer en Bahía Blanca.

En caso de ser destituido en un nuevo jury, Stemphelet perdería el derecho a percibir el haber jubilatorio.

La Plata, Corresponsalía

MG