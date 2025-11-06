Un jubilado le pegó una trompada a una joven de 23 años tras acusarla de dejar el auto mal estacionado

El hombre aseguró que el vehículo bloqueaba su garaje. La víctima hizo la denuncia y le dieron un botón antipánico. El violento caso ocurrió en Villa del Parque.

Un jubilado le pegó una trompada en la cara a una joven de 23 años tras acusarla de dejar el auto mal estacionado en el barrio porteño de Villa del Parque.

La brutal agresión ocurrió ayer por la tarde en la puerta de la casa de ambos, ubicada sobre la calle Terrada 2600, y toda la secuencia fue filmada por la víctima.

Los tres impactantes videos muestran parte de una secuencia que ya había comenzado. En la imagen se ve que ambos se cruzan y la joven lo interpela: «¿Qué haces? Le pegaste una patada a mi auto».

“¿Qué problema te hacés?“, respondió el jubilado, vestido con una campera roja, mientras se acercaba a la joven de 23 años. “Te estoy filmando, te estoy filmando”, advirtió ella.

Lejos de hacerse problema por tener la cámara delante, el hombre le pegó una trompada en la cara a la joven. La agresión obligó a que la joven interrumpiera el video. Unos segundos después, mostró que la trompada le había cortado el labio.

El tercer y último video muestra una secuencia que ocurrió luego de la agresión, cuando el hombre y su pareja se metían en su casa.

“Te voy a escrachar por todos lados, mostrá la cara, viejo, mostrá la cara”, le gritó ella desde la vereda. La frase provocó una nueva respuesta violenta por parte del hombre.

El jubilado salió agresivamente desde su casa, empujó a su pareja y corrió el portón que la separaba de la joven. “Andá a la p… que te parió, me tenés podrido”, le gritó.

Un hombre que cruzaba la calle logró detenerlo, mientras la joven gritaba con pánico. “Me pegó en la boca, me dejó el labio así”, le dijo al joven que intentaba calmar las aguas.

«Es una p.. de m…“, con esa violenta frase, el jubilado se retiró hacia el interior de su casa, acompañado de su mujer.

Unas horas después se supo que la víctima se llama Agustina, que tiene 23 años y que todo comenzó cuando el hombre le pegó, primero con una bolsa de basura y luego una patada, a su auto.

“Yo iba a estar 10 minutos en mi casa. Llegaba de trabajar y me iba a entrenar. Empecé a escuchar. Le estaba pegando con la bolsa de basura y veo que le pega una patada a la puerta del acompañante”, contó Agustina, en diálogo con TN.

La joven de 23 años contó que su vecino argumentó la agresión en que «no podía salir» y que cuando ella lo amenazó con llamar a la policía, le pegó. “Ahí me metió una piña, tenía la llave entre los dedos y eso hizo que me cortara el labio”.

Agustina también contó que la pareja del agresor le pidió que «no haga quilombo porque no estaba pasando nada» y que la policía le dijo que “no podían sacarlo de la casa porque era una persona mayor”.

Después de varias horas, el fiscal dio la orden de que otro patrullero se llevara al acusado. “Como él dijo que tenía seis stents, se lo llevaron internado y yo fui a hacer la denuncia”, dijo la joven.

Agustina contó que estuvo hasta las 4 de la mañana haciendo la denuncia para que le dieran el botón antipánico, mientras que el agresor continúa internado.

“Yo vivo acá hace 8 años, los vecinos empezaron a decir que es un tipo violento. Mi vecino de al lado se peleó con él. Hace un año y medio escuché que le pegaba al hijo y llamé a la policía. Entraron y salieron con un papel”, señaló la joven.

En esa misma línea, remarcó: “Es una persona violenta, empujó a la mujer, empujó el portón para poder pegarme a mí. Por suerte estaba ese chico que lo frenó, porque no me daba la fuerza para frenarlo”.

Además, agregó: “Él no habla con nadie, las primeras veces intenté saludarlo como al resto de los vecinos, pero él nunca saludó. Sale con la cabeza agachada. Nunca tuve ninguna charla de nada, es una persona mala onda”.

En paralelo, la joven deslizó la posibilidad de que el cordón haya sido pintado por el propio vecino, dado que es el único de la cuadra pintado de amarillo.

“Me da un poco de miedo, también por mi auto. Ya lo tiene fichado, ya sabe que está escrachadísimo. Me da miedo que aparezca mi auto rayado, yo ya tengo el botón antipánico y eso no me da tanto miedo”