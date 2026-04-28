Un joven vinculado al Estado Islámico se declaró culpable de planear un atentado contra Taylor Swift en Austria

Un hombre de 21 años se declaró culpable este martes ante una corte de Austria por planear un atentado contra un concierto de Taylor Swift previsto para 2024, hecho que motivó la cancelación de los shows programados.

Se trataba de tres presentaciones correspondientes a la gira “Eras”, con la que la cantante estadounidense ha batido récords de convocatoria a nivel mundial. Las autoridades suspendieron los recitales durante el verano europeo tras descubrir un plan de ataque.

El acusado, identificado como Beran A., está detenido desde agosto de 2024 y enfrenta cargos por terrorismo, entre otros delitos. “Se declara culpable de todos los cargos, excepto del de intento de asesinato”, informó su abogada, Anna Mair.

Según la fiscalía, el joven se adhirió al grupo Estado Islámico en mayo de 2023 y avanzó en la planificación del atentado contra el concierto. Los investigadores indicaron que difundía propaganda de la organización y participaba activamente en sus redes.

Durante la preparación del ataque, el acusado intentó obtener armas y fabricar una bomba de metralla, un método común en atentados del grupo yihadista. Además, habría recibido instrucciones sobre el uso de explosivos por parte de otros integrantes.

También se lo vincula con planes de ataques en el extranjero, en ciudades como Dubái y Estambul, aunque estos no llegaron a concretarse.

En el mismo proceso judicial está siendo juzgado otro joven de 21 años, Arda K., mientras que un tercer implicado, Hasan E., permanece detenido en Arabia Saudita.

Para la fiscalía, los tres formaban parte de una “célula terrorista del EI altamente peligrosa” que planeaba múltiples atentados. El juicio se extenderá durante cuatro días y, en caso de ser declarado culpable, Beran A. podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión.

El complot fue desbaratado gracias a la colaboración de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Tras la cancelación de los conciertos, Taylor Swift expresó en redes sociales su conmoción por lo ocurrido, confesando que la situación le generó miedo y culpa por los fans que planeaban asistir.