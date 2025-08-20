Un joven le pidió matrimonio a su novia justo cuando un volcán entraba en erupción

Siempre se busca que la propuesta de matrimonio sea única e irrepetible. En esta oportunidad, una pareja vivió una particular experiencia durante sus vacaciones en Guatemala que superó sus expectativas.

Un joven le pidió casamiento a su novia justo cuando el volcán Acatenango hacía erupción. El video del momento recorrió las redes y llegó a miles de personas.

El hecho en cuestión ocurrió en territorio guatemalteco a principios de junio, aunque se volvió viral este mes.

En la filmación, compartida en TikTok por la influencer Miss Morgan Alexa (@missmalexa), se observa cómo esta mujer recibe el anillo de compromiso de parte de su novio, con el volcán de fondo.

Un invitado sorpresa muy especial

Segundos después, una columna de lava ilumina el cielo, convirtiendo la escena en un auténtico espectáculo natural.

El momento de la erupción. Foto: captura de video/@missmalexa.

«Mi compromiso en el volcán Acatenango, en Guatemala», escribió Miss Morgan Alexa en su publicación de TikTok, con fecha de 6 de junio.

A su vez, comentó: «Es un país hermoso. Estoy impresionada. Me encanta todo lo verde. La vegetación, las montañas… La gente es muy amable».

Un compromiso «ardiente»

El video del momento ya obtuvo más de 430 mil reproducciones en la plataforma. Los usuarios no tardaron en dejar comentarios cargados de humor y admiración.

La joven aceptó la propuesta, mientras el volcán expulsaba lava. Foto: captura de video/@missmalexa.

«Encendieron la llama del amor», bromeó un internauta. En la misma sintonía, otro comentó: «Fuegos artificiales patrocinados por la madre naturaleza, en mi hermosa Guatemala». A su vez, un tercero acotó: «Quizás la mejor pedida de matrimonio que vi en mi vida».

Guatemala, destino en auge

El episodio del volcán Acatenango se suma al atractivo turístico de Guatemala, que en 2025 espera recibir 3.4 millones de visitantes, según datos del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).

@missmalexa My engagement on volcano Acatenago in Guatemala. I guess pressure really does make diamonds #engaged #engagement #guatemala #volcano ♬ Little moments – Reinúr Selson & himood

Lugares como Antigua Guatemala, Tikal o las ascensiones a volcanes como el de Acatenango son algunos de los puntos más buscados por los viajeros que desean combinar naturaleza, cultura y experiencias únicas.