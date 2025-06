Un joven ciego de Tupungato busca ayuda para sostener su emisora de radio!

Nicolás Alfaro fundó FM Eclipse hace 8 años y hoy atraviesa un momento difícil debido a una falla en el equipo de la radio. Pide ayuda para continuar con su actividad.



FM Eclipse, dirigida por Nicolás Alfaro, un joven no vidente, es mucho más que una radio: desde hace casi 8 años representa un pilar fundamental para la comunidad de Tupungato y el principal sustento de una familia que ha sabido salir adelante, enfrentando con coraje los desafíos que impone la discapacidad.

Hoy, la emisora del Valle de Uco atraviesa un momento crítico: fallas técnicas en el equipo han reducido su funcionamiento a apenas un 20% de su capacidad y debido a esto, acudió a la solidaridad para tratar de solucionarlo.

“Actualmente la radio lo que tiene es un desperfecto técnico bastante importante, ya que ha entrado agua por el cable coaxial del cable Cellflex de media pulgada y ha colapsado la potencia, por lo que el cable no sirve más y hay que reparar las antenas”, explicó.

“El cable tiene un estimado de 9 dólares el metro de cable y son 40 metros de cable, así que te imaginarás que es una fortuna, más lo que hay que pagarles a los técnicos”, reveló Nico.

Ante esta situación, en los últimos días Nico realizó una transmisión en directo cantando a través de Facebook con el objetivo de recaudar dinero para arreglar el equipo de la radio.

Ante esta situación, recurre al apoyo solidario de la comunidad para poder seguir transmitiendo y brindando ese servicio de comunicación tan necesario y valioso que ha ofrecido durante todos estos años.

Datos para colaborar con FM Eclipse

Teléfono: 2622653446

CBU: 4530000800012344097288

Alias: eclipse.5.nx

Caja de ahorro en pesos: 1234409728

Titular: Nicolás Maximiliano Alfaro

Sobre FM Eclipse

Nico fundó FM Eclipse hace casi 8 años atrás y reveló que fue “un desafío, una aventura y un sueño”. La emisora se podía escuchar mediante una página web y por el dial 92.5.

A su vez contó que actualmente se encuentra viviendo en San Carlos donde transmite a Tupungato mediante internet en tiempo real con una aplicación que tiene un servidor alojado en su computadora, según explicó.

«La verdad es que el costo de reparación es elevado, y como muchos saben, esta radio es mi única fuente de ingreso, mi proyecto de vida, construido con esfuerzo, sacrificio y el sueño de darle a Tupungato un medio que represente a su gente».

Además confesó que actualmente se encuentra en un momento difícil, por lo que está abierto a oportunidades laborales. “Además de hacer radio me dedico a hacer locuciones, comerciales, sé de edición, remasterización, he grabado canciones y le he grabado a demás gente”, reveló.