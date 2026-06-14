Un influencer escalaba sin arnés por propinas y murió al caer en un cráter: la tragedia del ‘Spider-Man de Yemen’

Los equipos de rescate en Yemen recuperaron este sábado el cuerpo de Qaqaa Antar al Absi, conocido como el ‘Spider-Man de Yemen’, un escalador e influencer que falleció tras caer en un cráter volcánico en el sur del país. Al Absi realizaba una de sus peligrosas escaladas sin ningún tipo de equipo de seguridad y a cambio de propinas.

El joven de 30 años, que se había convertido en una figura popular en redes sociales, sufrió la caída el viernes en el cráter Damt, ubicado en la provincia de Al Dalea. Fue declarado muerto luego de que los equipos de rescate, enfrentados a condiciones extremadamente difíciles por el terreno escarpado y el intenso calor, tardaran casi 24 horas en recuperar su cuerpo, según informó la Autoridad de Defensa Civil de los rebeldes hutíes en Yemen.

Al Absi ganó popularidad en el país al compartir videos en los que escalaba paredes rocosas verticales y descendía cráteres sin cuerdas ni equipo de protección alguno. Según testigos locales, los visitantes y turistas le entregaban pequeñas propinas por estas arriesgadas maniobras, convirtiéndose esta actividad en su principal fuente de ingresos.

Tras la confirmación de su muerte, las redes sociales en Yemen se llenaron de mensajes de apoyo a sus familiares y homenajes a su valentía. Sin embargo, también se expresaron críticas sobre la difícil situación económica que lo llevó a realizar actividades de alto riesgo.

El cráter Damt, situado en el distrito homónimo a unos 220 kilómetros al sur de Saná, la capital yemení, es uno de los sitios geológicos más conocidos del país. Formado por antigua actividad volcánica, cuenta con unos 100 metros de profundidad y alberga aguas termales minerales ricas en azufre, calentadas por procesos geotérmicos.

Aunque el volcán está considerado extinto, la zona sigue siendo peligrosa debido a sus paredes rocosas escarpadas y las altas temperaturas generadas en su interior. El cráter es un destino frecuente para turistas, investigadores y aventureros, pero autoridades y expertos han advertido en repetidas ocasiones sobre los riesgos de acercarse a sus bordes, debido a los numerosos accidentes registrados a lo largo de los años.

Con información de EFE.