Un hombre se salvó de ser devorado por una leona acariciándola durante un rato

Un hombre fue atacado por una leona en la aldea de Garajiya, India, y permaneció atrapado por casi 30 minutos.

Las imágenes difundidas muestran a la leona rugiendo mientras el hombre, inmóvil y sangrando, se encontraba en el suelo, según informó RT. A pesar del peligro, la víctima mantuvo la calma e incluso llegó a acariciar la cabeza del animal hasta que llegaron los rescatistas al lugar. Luego de varios minutos de tensión, la leona liberó al hombre, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.